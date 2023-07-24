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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

На продовольчий тероризм РФ потрібна глобальна відповідь – Кулеба

атака на порт на Одещині 24 липня

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав весь світ дати глобальну відповідь на продовольчий тероризм Росії, яка вночі 24 липня знову атакувала з неба порти Одеської області, запустивши дрони-камікадзе.

Про це дипломат написав у своєму Twitter.

– Росія вночі атакувала ще одне українське зерносховище. Вона намагається домогтися поступок, тримаючи в заручниках 400 млн людей. Я закликаю всі країни, особливо Африки та Азії, які найбільше страждають від зростання цін на продовольство, до об’єднаної глобальної відповіді на продовольчий тероризм, – наголосив міністр закордонних справ України.

Уночі 24 липня РФ атакували портову інфраструктуру Одеської області іранськими дронами-камікадзе.

Три безпілотники вдалося збити, проте є влучання. Зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для зберігання різних вантажів. В одному з виробничих приміщень сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Фото: Владислав Назаров

Безпілотники, Дмитро Кулеба, Дрони, Зерно, МЗС України, Одеса, Одеська область, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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Зернова угода: чи можливе її поновлення та які є альтернативи

За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
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