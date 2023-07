На продовольчий тероризм РФ потрібна глобальна відповідь – Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав весь світ дати глобальну відповідь на продовольчий тероризм Росії, яка вночі 24 липня знову атакувала з неба порти Одеської області, запустивши дрони-камікадзе.

Про це дипломат написав у своєму Twitter.

– Росія вночі атакувала ще одне українське зерносховище. Вона намагається домогтися поступок, тримаючи в заручниках 400 млн людей. Я закликаю всі країни, особливо Африки та Азії, які найбільше страждають від зростання цін на продовольство, до об’єднаної глобальної відповіді на продовольчий тероризм, – наголосив міністр закордонних справ України.

Russia hit another Ukrainian grain storage overnight. It tries to extract concessions by holding 400 million people hostage. I urge all nations, particularly those in Africa and Asia who are most affected by rising food prices, to mount a united global response to food terrorism. pic.twitter.com/CsGfxxDPEW

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 24, 2023