На продовольственный терроризм РФ нужен глобальный ответ — Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал весь мир дать глобальный ответ на продовольственный терроризм России, которая ночью 24 июля снова атаковала с неба порты Одесской области, запустив дроны-камикадзе.

Об этом дипломат написал в своем Twitter.

— Россия ночью атаковала еще одно украинское зернохранилище. Она пытается добиться уступок, держа в заложниках 400 млн человек. Я призываю все страны, особенно Африки и Азии, которые больше всего страдают от роста цен на продовольствие, к объединенному глобальному ответу на продовольственный терроризм, — подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Russia hit another Ukrainian grain storage overnight. It tries to extract concessions by holding 400 million people hostage. I urge all nations, particularly those in Africa and Asia who are most affected by rising food prices, to mount a united global response to food terrorism. pic.twitter.com/CsGfxxDPEW

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 24, 2023