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Валентина Летяк, редактор ленты

На продовольственный терроризм РФ нужен глобальный ответ — Кулеба

атака на порт на Одещині 24 липня

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал весь мир дать глобальный ответ на продовольственный терроризм России, которая ночью 24 июля снова атаковала с неба порты Одесской области, запустив дроны-камикадзе.

Об этом дипломат написал в своем Twitter.

— Россия ночью атаковала еще одно украинское зернохранилище. Она пытается добиться уступок, держа в заложниках 400 млн человек. Я призываю все страны, особенно Африки и Азии, которые больше всего страдают от роста цен на продовольствие, к объединенному глобальному ответу на продовольственный терроризм, — подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Ночью 24 июля РФ атаковали портовую инфраструктуру Одесской области иранскими дронами-камикадзе.

Три беспилотника удалось сбить, однако есть попадания. Разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения различных грузов. В одном из производственных помещений произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Фото: Владислав Назаров

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