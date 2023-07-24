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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Обстріл Одрадокам’янки і наслідки атаки РФ по Одесі: 516-й день війни

Ключові події
00:59
Резніков пояснив, коли може закінчитися війна
00:32
Карту Буданова з розділеною РФ продали на аукціоні
00:06
РФ вдарила по Одрадокам’янці на Херсонщині, поранено жительку
00:04
В Одесі чоловік зірвав прапор України з будівлі
00:00
У Сумській області лунають вибухи, працює ППО
Обстріл Одрадокам’янки і наслідки атаки РФ по Одесі: 516-й день війни
24 Липня, 0:59

Резніков пояснив, коли може закінчитися війна

Повномасштабна війна Росії проти України може закінчитися наступного літа. Відповідний прогноз озвучив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Так. Ми виграємо цю війну. Хто знає, можливо, це буде дуже важливий день для України. Це лише мій прогноз, – стверджує міністр.

24 Липня, 0:32

Карту Буданова з розділеною РФ продали на аукціоні

Засновник благодійного фонду Сергій Притула продав на аукціоні карту з розділеною територією Російської Федерації за суму близько 14 млн грн.

Ці кошти спрямують на збір п’ять безпілотних комплексів EOS C VTOL для десантно-штурмових підрозділів Головного управління розвідки України.

Війна в Україні – день 516 – новини України під час війни онлайн

Фото: Міноборони України

24 Липня, 0:06

РФ вдарила по Одрадокам’янці на Херсонщині, поранено жительку

Окупанти вдарили по Одрадокам’янці Херсонської області, де влучили по житловій забудові. Поранення дістала 70-річна жінка, повідомляє ОВА.

За даними обласної військової адміністрації, постраждалу доставили до лікарні. У неї вогнепальні поранення грудної клітки, ноги. Медики надають їй необхідну допомогу.

24 Липня, 0:04

В Одесі чоловік зірвав прапор України з будівлі

В Одесі правоохоронці затримали п’яного правопорушника, який зірвав державний прапор України з місцевої будівлі, зламав флагшток та кинув на землю.

За інформацією Патрульної поліції Одеської області, між чоловіками на вулиці Космонавта Комарова спалахнув конфлікт.

Очевидці розповіли, що чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння зірвав синьо-жовтий прапор і кинув на землю.

Війна в Україні – день 516 – новини України під час війни онлайн

Фото: Нацполіція

24 Липня, 0:00

У Сумській області лунають вибухи, працює ППО

У Сумській області пролунали гучні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги. В ОВА попереджають місцевих жителів про можливу ракетну небезпеку.

– Увага! Сумщина. Працює ППО! Можлива ракетна небезпека. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Залишайтесь в укриттях, – повідомляє Сумська ОВА.

Війна в Україні – день 516 – новини України під час війни онлайн

Війна в Україні
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Обстріл Одрадокам’янки і наслідки атаки РФ по Одесі: 516-й день війни
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Зернова угода: чи можливе її поновлення та які є альтернативи

За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
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Обстріл Одрадокам’янки і наслідки атаки РФ по Одесі: 516-й день війни
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