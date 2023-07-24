Обстріл Одрадокам’янки і наслідки атаки РФ по Одесі: 516-й день війни

Повномасштабна війна Росії проти України може закінчитися наступного літа. Відповідний прогноз озвучив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Так. Ми виграємо цю війну. Хто знає, можливо, це буде дуже важливий день для України. Це лише мій прогноз, – стверджує міністр.