Обстріл Одрадокам’янки і наслідки атаки РФ по Одесі: 516-й день війни
Резніков пояснив, коли може закінчитися війна
Повномасштабна війна Росії проти України може закінчитися наступного літа. Відповідний прогноз озвучив міністр оборони України Олексій Резніков.
– Так. Ми виграємо цю війну. Хто знає, можливо, це буде дуже важливий день для України. Це лише мій прогноз, – стверджує міністр.
Карту Буданова з розділеною РФ продали на аукціоні
Засновник благодійного фонду Сергій Притула продав на аукціоні карту з розділеною територією Російської Федерації за суму близько 14 млн грн.
Ці кошти спрямують на збір п’ять безпілотних комплексів EOS C VTOL для десантно-штурмових підрозділів Головного управління розвідки України.
РФ вдарила по Одрадокам’янці на Херсонщині, поранено жительку
Окупанти вдарили по Одрадокам’янці Херсонської області, де влучили по житловій забудові. Поранення дістала 70-річна жінка, повідомляє ОВА.
За даними обласної військової адміністрації, постраждалу доставили до лікарні. У неї вогнепальні поранення грудної клітки, ноги. Медики надають їй необхідну допомогу.
В Одесі чоловік зірвав прапор України з будівлі
В Одесі правоохоронці затримали п’яного правопорушника, який зірвав державний прапор України з місцевої будівлі, зламав флагшток та кинув на землю.
За інформацією Патрульної поліції Одеської області, між чоловіками на вулиці Космонавта Комарова спалахнув конфлікт.
Очевидці розповіли, що чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння зірвав синьо-жовтий прапор і кинув на землю.
У Сумській області лунають вибухи, працює ППО
У Сумській області пролунали гучні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги. В ОВА попереджають місцевих жителів про можливу ракетну небезпеку.
– Увага! Сумщина. Працює ППО! Можлива ракетна небезпека. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Залишайтесь в укриттях, – повідомляє Сумська ОВА.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик