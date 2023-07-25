Нічна атака Шахедів. Сили ППО знищили усі дрони, які летіли на Київ

Вночі росіяни запустили у напрямку Києва іранські ударні дрони типу Shahed.

Наші Сили протиповітряної оборони добре відпрацювали по цілях – усі знищені, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Тривога на Київщині тривала 3 год. Це вже шоста атака дронів на столицю за липень.

– Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва. За інформацією на цю хвилину, в столиці обійшлося без жертв та руйнувань, – зауважив Сергій Попко.

Проте дані оперативного зведення уточнюються.

Близько другої ночі на Київщині було чутно звуки вибухів.

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