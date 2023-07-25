Нічна атака Шахедів. Сили ППО знищили усі дрони, які летіли на Київ
Вночі росіяни запустили у напрямку Києва іранські ударні дрони типу Shahed.
Наші Сили протиповітряної оборони добре відпрацювали по цілях – усі знищені, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Тривога на Київщині тривала 3 год. Це вже шоста атака дронів на столицю за липень.
– Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва. За інформацією на цю хвилину, в столиці обійшлося без жертв та руйнувань, – зауважив Сергій Попко.
Проте дані оперативного зведення уточнюються.
Близько другої ночі на Київщині було чутно звуки вибухів.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик