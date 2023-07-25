Звуки вибухів на Київщині – на область летять ударні БпЛА
Близько другої ночі на Київщині було чутно звуки вибухів. За даними Київської міської військової адміністрації – це робота ППО.
– В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в безпеці до відбою повітряної тривоги, – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки ударні БпЛА.
Переглянути, де в Україні оголошені повітряні тривоги, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик