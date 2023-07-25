Звуки вибухів на Київщині – на область летять ударні БпЛА

Близько другої ночі на Київщині було чутно звуки вибухів. За даними Київської міської військової адміністрації – це робота ППО.

– В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в безпеці до відбою повітряної тривоги, – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки ударні БпЛА.

Переглянути, де в Україні оголошені повітряні тривоги, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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