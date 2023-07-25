Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Декретні виплати 2023 для непрацюючих: що потрібно знати – пояснює експерт
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
Зараз РФ робить все, щоб розділити нас: захисниця Маріуполя про скандал з серіалом за 33 млн грн
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Били палицями за “Слава Україні!” та лишали без їжі: як українські діти “відпочивають” у таборах РФ
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Українські військові вибили окупантів з позицій біля Андріївки під Бахмутом – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські військові відійшли з позицій у районі Андріївки Донецької області.

Про це під час прямого включення з Military Media Center у телемарафоні Єдині новини повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

Він зауважив, що на Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

– Під час ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов із позицій у районі Андріївки, – зазначив Ковальов.

Українські військові вибили окупантів з позицій біля Андріївки під Бахмутом – Генштаб

Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Бахмут, Війна в Україні, Генеральний штаб України, Донецька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Запуск масштабного виробництва: після 18 місяців простою ПРАТ Вінницяпобутхім відновить роботу
ПРАТ Вінницяпобутхім
Безпека Європи залежить від України. Заходу потрібно зосередитися на забезпеченні ЗСУ – The Observer
Бої на фронті
Офіційна ціль: Резніков заявив, що атаки на Кримський міст продовжаться
Кримський міст
ГУР перехопило секретну доповідь для Путіна, як РФ зривала зернову угоду
Українські військові вибили окупантів з позицій біля Андріївки під Бахмутом – Генштаб
Хвиля ударів РФ по Одесі та портах: у британській розвідці назвали можливу причину
РФ пошкодила зернові термінали в Одесі
Відео
Зернова угода: чи можливе її поновлення та які є альтернативи

За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (25.07.2023)
Українські військові вибили окупантів з позицій біля Андріївки під Бахмутом – Генштаб
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (24.07.2023)
Українські військові вибили окупантів з позицій біля Андріївки під Бахмутом – Генштаб
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (24.07.2023)
Українські військові вибили окупантів з позицій біля Андріївки під Бахмутом – Генштаб
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (24.07.2023)
Українські військові вибили окупантів з позицій біля Андріївки під Бахмутом – Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь