Українські військові вибили окупантів з позицій біля Андріївки під Бахмутом – Генштаб

Російські військові відійшли з позицій у районі Андріївки Донецької області.

Про це під час прямого включення з Military Media Center у телемарафоні Єдині новини повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

Він зауважив, що на Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

– Під час ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов із позицій у районі Андріївки, – зазначив Ковальов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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