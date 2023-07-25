Українські військові вибили окупантів з позицій біля Андріївки під Бахмутом – Генштаб
Російські військові відійшли з позицій у районі Андріївки Донецької області.
Про це під час прямого включення з Military Media Center у телемарафоні Єдині новини повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.
Він зауважив, що на Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.
– Під час ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов із позицій у районі Андріївки, – зазначив Ковальов.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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