Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
Зараз РФ робить все, щоб розділити нас: захисниця Маріуполя про скандал з серіалом за 33 млн грн
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Били палицями за “Слава Україні!” та лишали без їжі: як українські діти “відпочивають” у таборах РФ
У США пояснили, чи готовий Путін до мирних переговорів з Україною
Україна Live
Live
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи на складах у Криму і атаки РФ по Одеській області: 517-й день війни

Ключові події
00:41
Аналітик озвучив можливі терміни закінчення війни
00:38
Резніков розповів, чи відстає контрнаступ від графіка
00:07
Київщина планує змінити герб та прапор
00:04
На окупованій ЗАЕС перевели четвертий реакторний блок у стан гарячого зупину
Вибухи на складах у Криму і атаки РФ по Одеській області: 517-й день війни
25 Липня, 0:41

Аналітик озвучив можливі терміни закінчення війни

Існує щонайменше два варіанти розвитку подій, коли може завершитися повномасштабна війна Росії проти України. Серед них є оптимістичний та песимістичний сценарії. Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський.

Аналітик зазначив, що це дуже складний процес. На думку Грабського, він не може поділяти надзвичайний оптимізм щодо закінчення війни влітку 2024 року, як нещодавно заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він не виключає розвиток песимістичного сценарію, коли закінчиться повномасштабна війна в Україні. Якщо ЗСУ не вдасться дійти до узбережжя Азовського моря, тоді війна продовжуватиметься у 2025 році.

25 Липня, 0:38

Резніков розповів, чи відстає контрнаступ від графіка

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом. Він додав, що “хибна думка, що кожен контрнаступ має бути швидким”.

Резніков перерахував кілька причин, чому контрнаступ може бути повільнішим, ніж очікувалося, включно з боєприпасами, артилерійськими снарядами та артилерійськими системами.

– Це питання протиповітряної оборони. Питання в тому, що у нас також дуже довга лінія бою. І проти нас велика кількість ворогів. Так що це війна, це не комп’ютерна гра, – сказав міністр.

25 Липня, 0:07

Київщина планує змінити герб та прапор

У Київській області планують змінити герб та прапор, щоб вони не нагадували символіку російської столиці та Московської області. Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

– Офіційна символіка Київщини має бути змінена! Сьогодні презентували депутатам Київської облради, керівникам громад та мерам міст перші напрацювання геральдистів нового герба та прапора області. Далі – буде широке обговорення в громадах, – зазначив він.

25 Липня, 0:04

На окупованій ЗАЕС перевели четвертий реакторний блок у стан гарячого зупину

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції російські окупанти перевели четвертий реакторний блок у стан гарячого зупину.

За даними компанії Енергоатом, ці дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація четвертого енергоблока ЗАЕС має здійснюватися виключно у стані холодного зупину.

Війна в Україні – день 517 – новини України під час війни онлайн

Фото: Енергоатом

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 23.07.2023
Deepstatemap
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Допомога від Червоного Хреста для ВПО: як отримати
гроші держвиплати
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Вибухи на складах у Криму і атаки РФ по Одеській області: 517-й день війни
Грошова допомога від $1KProject: як українцям отримати $1 тис.
Вибухи на складах у Криму і атаки РФ по Одеській області: 517-й день війни
Відео
Зернова угода: чи можливе її поновлення та які є альтернативи

За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Наталія Кулик
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (25.07.2023)
Вибухи на складах у Криму і атаки РФ по Одеській області: 517-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (24.07.2023)
Вибухи на складах у Криму і атаки РФ по Одеській області: 517-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (24.07.2023)
Вибухи на складах у Криму і атаки РФ по Одеській області: 517-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (24.07.2023)
Вибухи на складах у Криму і атаки РФ по Одеській області: 517-й день війни
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь