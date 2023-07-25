Вибухи на складах у Криму і атаки РФ по Одеській області: 517-й день війни

25 Липня, 0:41

Аналітик озвучив можливі терміни закінчення війни

Існує щонайменше два варіанти розвитку подій, коли може завершитися повномасштабна війна Росії проти України. Серед них є оптимістичний та песимістичний сценарії. Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський.

Аналітик зазначив, що це дуже складний процес. На думку Грабського, він не може поділяти надзвичайний оптимізм щодо закінчення війни влітку 2024 року, як нещодавно заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він не виключає розвиток песимістичного сценарію, коли закінчиться повномасштабна війна в Україні. Якщо ЗСУ не вдасться дійти до узбережжя Азовського моря, тоді війна продовжуватиметься у 2025 році.