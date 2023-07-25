Вибухи на складах у Криму і атаки РФ по Одеській області: 517-й день війни
Аналітик озвучив можливі терміни закінчення війни
Існує щонайменше два варіанти розвитку подій, коли може завершитися повномасштабна війна Росії проти України. Серед них є оптимістичний та песимістичний сценарії. Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський.
Аналітик зазначив, що це дуже складний процес. На думку Грабського, він не може поділяти надзвичайний оптимізм щодо закінчення війни влітку 2024 року, як нещодавно заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
Він не виключає розвиток песимістичного сценарію, коли закінчиться повномасштабна війна в Україні. Якщо ЗСУ не вдасться дійти до узбережжя Азовського моря, тоді війна продовжуватиметься у 2025 році.
Резніков розповів, чи відстає контрнаступ від графіка
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом. Він додав, що “хибна думка, що кожен контрнаступ має бути швидким”.
Резніков перерахував кілька причин, чому контрнаступ може бути повільнішим, ніж очікувалося, включно з боєприпасами, артилерійськими снарядами та артилерійськими системами.
– Це питання протиповітряної оборони. Питання в тому, що у нас також дуже довга лінія бою. І проти нас велика кількість ворогів. Так що це війна, це не комп’ютерна гра, – сказав міністр.
Київщина планує змінити герб та прапор
У Київській області планують змінити герб та прапор, щоб вони не нагадували символіку російської столиці та Московської області. Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.
– Офіційна символіка Київщини має бути змінена! Сьогодні презентували депутатам Київської облради, керівникам громад та мерам міст перші напрацювання геральдистів нового герба та прапора області. Далі – буде широке обговорення в громадах, – зазначив він.
На окупованій ЗАЕС перевели четвертий реакторний блок у стан гарячого зупину
На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції російські окупанти перевели четвертий реакторний блок у стан гарячого зупину.
За даними компанії Енергоатом, ці дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація четвертого енергоблока ЗАЕС має здійснюватися виключно у стані холодного зупину.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик