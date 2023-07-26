Ворог має значні втрати: Маляр про контрнаступ Сил оборони на Півдні та Сході України

Сили оборони України продовжують контрнаступальні дії, щоби стримати російські війська, відкинути від зайнятих позицій на Сході та Півдні, звільнити якомога більше мирних міст і сіл від окупації.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр з посиланням на актуальну інформацію з фронту.

Схід України

За її словами, українські оборонці стримують наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках. РФ намагається знайти в українській обороні слабкі місця, здійснює артобстріл, атакує групами піхоти й використовує загони спеціального призначення, але безуспішно.

Маляр запевняє, що українські військові там намагаються будь-якими способами зупинити ворога. Водночас на Бахмутському напрямку ЗСУ успішно ведуть наступальні дії на південному фланзі довкола міста Бахмут.

За словами заступниці глави Міноборони, жорстокі бої тривають в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка. РФ чинить потужний опір, застосовує резерви, проте зазнає значних втрат.

Південь України

На Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а також поступово просуваються, запевняє Маляр.

Проте у районі Старомайорського тривають бої, українські оборонці мають успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог намагається повернути втрачені позиції, зокрема, північно-східніше Роботиного Запорізької області, та успіху не має.

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