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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 28.07.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Про це 28 липня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 28.07.2023

Карта бойових дій 27 липня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 520-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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