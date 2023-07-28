Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 28.07.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень.
Про це 28 липня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 28.07.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 520-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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