ЗСУ провели наступальні операції на трьох ділянках фронту і просунулися вперед – ISW

У суботу, 29 липня, українські війська провели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися вперед.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 липня, підтверджують, що ЗСУ просунулися поблизу північно-західної околиці Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

На знімках, оприлюднених 29 липня, видно, що українські військові просунулися вперед поблизу північних околиць Приютного, що приблизно 16 км на південний захід від Великої Новосілки на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ продовжують штурм поблизу Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки на південь від Бахмута.

Водночас росіяни повідомляють, що нібито відбили українські наземні атаки поблизу Рівнополя, Староморського та Урожайного на кордоні Донецької та Запорізької області і заявляли про невдалі атаки ЗСУ поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

Один з російських військових блогерів заявив, що українські війська захопили ліс на північний схід від Роботиного.

Українські посадовці офіційно повідомили, що ЗСУ вели контрнаступальні операції поблизу кордону Донецької та Запорізької областей, а також у західній частині Запорізької області.

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