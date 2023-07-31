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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 31.07.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Карта бойових дій в Україні на 31.07.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 31 липня 2023

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, зокрема, постраждали Сеньківка та Бучки Чернігівської області; Середина-Буда і Прогрес на Сумщині та Вовчанськ і Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового на Харківщині. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Іванівки, Серебрянки і Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка на Луганщині та Торське, Спірне, Берестове і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Білої Гори та Костянтинівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Васюківка, Кліщіївка, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Олександропіль, Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове та Невельське Донецької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 523-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Карта
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