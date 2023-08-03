Київ пропонує поетапно вводити ядерні санкції проти РФ – Шмигаль

Україна пропонує в кілька етапів запроваджувати санкції проти атомної галузі РФ, зокрема проти російської державної корпорації Росатом.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на конференції послів України.

За його словами, на першому етапі можна було б запровадити персональні санкції проти менеджменту Росатому. А на другому етапі Київ пропонує часткові обмеження на постачання ядерного палива та технологій із РФ (за квотним принципом).

– Наприклад, ввести квоту 50% до 2025 року. І далі з 2025-го чи 2026-го запровадити 100% санкції на постачання російських ядерних технологій, російського ядерного палива, – зазначив Шмигаль.

На думку прем’єра, такий поетапний підхід на Заході сприйматимуть “набагато легше”.

Шмигаль також нагадав, що під санкціями повинні перебувати російська металургія, алмази, продукти нафтопереробки, енергоресурси (газ та нафта). Він назвав санкційні обмеження “не менш важливим інструментом, ніж зброя”.

Водночас прем’єр звернув увагу, що агресор адаптується до санкцій і знаходить шляхи постачання високотехнологічних деталей для виготовлення зброї.

Зокрема, в уламках збитих ракет та дронів останнім часом знаходили частини, виготовлені в майже 50 країнах, зокрема й Великої сімки.

Як відомо, Україна протягом тривалого часу закликає запровадити санкції проти Росатому та ядерної галузі РФ. Причин для цього достатньо, зокрема загрозлива ситуація на Запорізькій АЕС. Однак західні союзники поки що не поспішають це робити.

Джерело : Укрінформ

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