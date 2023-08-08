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Анна Голішевська, редакторка стрічки

Чи можуть мобілізувати, якщо в чоловіка двоє дітей та вагітна дружина – пояснення експерта

Мобілізація
Фото: Unsplash

Питання про обов’язкову мобілізацію не перший місяць хвилюють багатьох людей. У Законі Про військовий обов’язок і військову службу є багато пунктів, згідно з якими можна звільнитися від обов’язкової мобілізації в Україні.

Чи можливе звільнення від обов’язкової мобілізації чоловіків-батьків двох неповнолітніх дітей, якщо дружина вагітна третьою дитиною – читайте в матеріалі.

Чи можуть мобілізувати, якщо в чоловіка двоє дітей та вагітна дружина

Адвокат Володимир Крекотень зазначає, що законопроєкт, відомий під номером 7678, не тільки підписаний президентом України, а й з 1 жовтня минулого року вже набрав чинності.

Відтепер військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації і мають на утриманні трьох або більше дітей віком до 18 років (на підставі свідоцтв про народження), мають право на звільнення від військової служби.

Це – підстава, яка встановлена абзацом 13 підпункту Г пункту 2 частини 4 статті 26 Закону Про військовий обовязок та військову службу.

Для звільнення необхідно скласти рапорт, а до рапорту необхідно долучити документи, що підтверджують факт наявності на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років (можна свідоцтва про народження дітей). Довідку про те, що діти справді перебувають на утриманні чоловіка, можна взяти у ЦНАП.

За словами експерта, якщо в сім’ї є двоє дітей, то незважаючи на їхній вік (навіть якщо малятам до трьох років), і якщо ви чекаєте на третю дитину, це не звільняє чоловіка від мобілізації.

Також важливо, що якщо у вас є троє дітей, але одному з них – більше 18 (наприклад, 20 років), то це вже – не дитина, і вас теж по закону не можуть звільнити від мобілізації.

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Також можна розглянути кілька випадків із практики адвоката. Якщо чоловік розлучений, має двох неповнолітніх дітей від першого шлюбу, і дитину – від другого, то закон у цій ситуації теж діє.

Ви повинні довести, що діти зараз живуть на вашому утриманні (сплачуєте аліменти).

Крім цього, якщо є троє і більше неповнолітніх дітей, які оформлені на вас, то окрім свідоцтва про шлюб, свідоцтв про народження дітей та довідки про багатодітність нічого не потрібно. За словами адвоката, цього буде достатньо.

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