Виїхав до війни та не повернувся: як член ЦВК у Маямі “заробив” 1,5 млн з держбюджету

Член ЦВК Юрій Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабної війни і з того часу не повертався. За час перебування там чоловік отримав півтора мільйона з держбюджету.

Про це повідомляють у розслідуванні журналіста Схем Сергія Андрушка.

Як з’ясували журналісти, протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень. Живучи за кордоном, член ЦВК Юрій Буглак восени 2022 року двічі просив про матеріальну допомогу з бюджету України – “на оздоровлення”, та “для вирішення соціально-побутових питань у зв’язку з народженням дитини”.

І отримав цю допомогу – загалом у розмірі 230 тисяч гривень.

З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

Схеми з’ясували, що разом із родиною він мешкає в елітному комплексі The Wave на узбережжі Атлантичного океану у містечку Голлівуд в передмісті Маямі, штат Флорида (США). Із басейном, SPA, і навіть своїм особистим виходом на пляж.

У месенджері Telegram він є учасником групи Барахолка Майами, а дружина – учасниця групи Живем в Майами, говорим по-русски. Вона публікує фотографії із містечка Голлівуд на узбережжі Атлантичного океану в передмісті Маямі.

При цьому, у Буглака та його дружини в Україні – чотири квартири в столиці, два маєтки під Києвом, 50 соток землі. У 2018 році він публічно декларував два позашляховики Land Rover та мільйон доларів готівкою.

Схемам Буглак сказав, що виїхати його змусили особисті обставини, а заклик президента України Володимира Зеленського повернутись до всіх представників держави та захищати країну ― членів ЦВК, на його думку, не стосувався. Буглак впевнений ― законів не порушував, тому і заяву на звільнення не писав.

Перебуваючи за межами України Буглак приєднувався до онлайн засідань ЦВК протягом 2022-го року і до березня 2023 року. Вони проводилися у середньому кілька разів на місяць. Для прикладу, у березні 2022 року ЦВК засідала один раз 19 хвилин, а у квітні два – 23 і 7 хвилин.

Востаннє на онлайн засідання ЦВК Юрій Буглак увімкнувся у лютому 2023 року, зустріч тривала 13 хвилин.

– Я працював, працюю, і буду працювати на свою державу. Ніяких порушень із мого боку, з боку моїй організації не відбувалося. Все, що було, все було на законних підставах. І виїзд, і робота, і знаходження десь там, де ви мене шукаєте, – заявив член ЦВК.

Голова ЦВК Олег Діденко у коментарі Схемам сказав, що з юридичної точки зору у нього не було підстав внести подання на звільнення Буглака з посади.

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