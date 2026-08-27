У Київській області внаслідок російської атаки зазнав пошкоджень склад мережі Коло, яка є частиною компанії Varus.

Про це повідомляє пресслужба мережі супермаркетів Varus.

Атака на склад Коло 27 серпня: які наслідки

Під час обстрілу ніхто зі співробітників не постраждав. У компанії зазначили, що зараз разом оцінюють завдані збитки та шукають альтернативні рішення, щоб мінімізувати вплив ситуації на клієнтів.

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Через наслідки атаки можливі тимчасові затримки з постачанням окремих товарів.

Попри це, самі магазини мережі Коло продовжують працювати у штатному режимі. Як зазначили у компанії, вони відкриті та приймають відвідувачів.

Крім складу Коло, внаслідок атаки на Київщину суттєвих руйнувань зазнала логістична інфраструктура провідних українських ритейлерів.

Зокрема, у Бориспільському районі знищено склад кондитерської фабрики Roshen у Чубинському, а також розподільчий центр мережі Будинок Іграшок.

Також пошкоджень зазнав логістичний центр Фора, а під ударом опинився об’єкт мережі побутової техніки та електроніки Comfy.

Внаслідок вибухів у Києві постраждали четверо осіб, а руйнування та падіння уламків зафіксували у п’яти районах міста – Шевченківському, Подільському, Голосіївському, Оболонському та Печерському.

Фото : ДСНС

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