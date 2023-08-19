На запит Данії: США схвалили програму навчання українських пілотів на F-16 – CNN

США схвалили передання Україні навчальних програм для літаків-винищувачів F-16 на запит Данії.

Про це повідомив представник адміністрації президента США та американський чиновник, пише CNN.

— Ми можемо підтвердити, що Міністерство нещодавно схвалило запит від країни-партнера з навчання на F-16, Данії, щодо їхніх зусиль зі створення програм підготовки пілотів і технічного обслуговування, – сказав урядовець.

За його словами, програма включає навчальні модулі, документацію і матеріали для аудиторних занять, які містять інформацію про чутливі американські технології.

Схвалення запиту Данії на передання Україні навчальних матеріалів стало одним з критично важливих кроків, перш ніж українські пілоти зможуть розпочати підготовку до польотів на винищувачах четвертого покоління.

Раніше Міністерство оборони Данії заявило, що українські пілоти почнуть тренування на винищувачах F-16 наприкінці серпня.

У четвер США заявили, що зобов’язалися схвалити передачу Україні винищувачів F-16, щойно завершиться навчання українських пілотів.

Джерело : CNN

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