Жовтень, 02 в 21:53

У Туреччині спустили на воду перший український противочовновий корвет ADA-класу Гетьман Іван Мазепа.

– Корвет Гетьман Іван Мазепа був спущений на воду! Він будується в Туреччині та служитиме Україні. З таким кораблем наші Чорне та Азовське моря будуть у безпеці. Майбутній базовий порт – український Севастополь, – написав на своїй офіційній сторінці у Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

Corvette “Hetman Ivan Mazepa” of the @UA_NAVY was launched!@ZelenskaUA became the godmother of the ship.

It is being built in and will serve . With a ship like this, our Black and Azov seas will be safe.

P.S. The future base port is Ukrainian Sevastopol. pic.twitter.com/B1O1uQfiLa — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 2, 2022 Зараз дивляться

Він також зазначив, що перша леді країни Олена Зеленська стала хрещеною корвету.

У свою чергу, Зеленська побажала корвету попутного вітру, спокійного моря та перемог.

– У таких випадках до судів звертаються як до людей – з повагою та настановою. Отже, корвет гетьман Іван Мазепа, бажаю тобі з честю нести український прапор, – написала вона на своїй сторінці в Telegram.

У Туреччині спустили на воду перший корвет для українського флоту Гетьман Іван Мазепа / 4 фотографии

Нагадаємо, що про ім’я майбутнього тоді корвету стало відомо 18 серпня. Саме тоді президент України Володимир Зеленський присвоїв йому назву гетьмана Івана Мазепи.

Також 18 вересня повідомлялось, що у Стамбулі на верфі RMK Marine побудували корпус корвету.

Фото: Олена Зеленська