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Факти / Україна

У Туреччині спустили на воду перший корвет для українського флоту Гетьман Іван Мазепа

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Туреччині спустили на воду перший корвет для українського флоту Гетьман Іван Мазепа

У Туреччині спустили на воду перший український противочовновий корвет ADA-класу Гетьман Іван Мазепа.

– Корвет Гетьман Іван Мазепа був спущений на воду! Він будується в Туреччині та служитиме Україні. З таким кораблем наші Чорне та Азовське моря будуть у безпеці. Майбутній базовий порт – український Севастополь, – написав на своїй офіційній сторінці у Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

Він також зазначив, що перша леді країни Олена Зеленська стала хрещеною корвету.

У свою чергу, Зеленська побажала корвету попутного вітру, спокійного моря та перемог.

– У таких випадках до судів звертаються як до людей – з повагою та настановою. Отже, корвет гетьман Іван Мазепа, бажаю тобі з честю нести український прапор, – написала вона на своїй сторінці в Telegram.

У Туреччині спустили на воду перший корвет для українського флоту Гетьман Іван Мазепа / 4 фотографии

Нагадаємо, що про ім’я майбутнього тоді корвету стало відомо 18 серпня. Саме тоді президент України Володимир Зеленський присвоїв йому назву гетьмана Івана Мазепи.

Також 18 вересня повідомлялось, що у Стамбулі на верфі RMK Marine побудували корпус корвету.

Фото: Олена Зеленська

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