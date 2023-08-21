В Україні планують створити військову поліцію: які функції вона буде виконувати
В Україні мають намір створити військову поліцію, мета якої – підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, Державної спеціальної служби транспорту.
Про це повідомляє Міноборони України.
– На базі комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності функціонує робоча група, завданнями якої, зокрема, є створення оптимальної моделі майбутньої військової юстиції, частиною якої стане Військова поліція, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони України.
Орган буде утворено на основі військової служби правопорядку у ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (у зонах бойових дій).
Серед основних завдань:
- правоохоронна діяльність із попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів;
- оперативно-розшукова діяльність;
- спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ;
- забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ;
- захист прав військовослужбовців;
- захист державного майна;
- виконання покарань.
– Передбачається досягнення сумісності військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО. Наразі законопроєкт проходить процедуру погодження, – додають у Міноборони.
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