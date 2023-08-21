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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

В Україні планують створити військову поліцію: які функції вона буде виконувати

В Україні планують створити військову поліцію: які функції вона буде виконувати
Фото: Depositphotos

В Україні мають намір створити військову поліцію, мета якої – підтримання військової дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, Державної спеціальної служби транспорту.

Про це повідомляє Міноборони України.

– На базі комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності функціонує робоча група, завданнями якої, зокрема, є створення оптимальної моделі майбутньої військової юстиції, частиною якої стане Військова поліція, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони України.

Орган буде утворено на основі військової служби правопорядку у ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження щодо оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування військових злочинів (у зонах бойових дій).

Серед основних завдань:

  • правоохоронна діяльність із попередження, виявлення, припинення військових злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України та військових статутів;
  • оперативно-розшукова діяльність;
  • спеціальна превенція у ЗСУ, ДССТ;
  • забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ, ДССТ;
  • захист прав військовослужбовців;
  • захист державного майна;
  • виконання покарань.

– Передбачається досягнення сумісності військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО. Наразі законопроєкт проходить процедуру погодження, – додають у Міноборони.

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Джерело: Міноборони
Міноборони, Міноборони України, Поліція
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