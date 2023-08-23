Данілов відповів на скандальну заяву данського кінорежисера про надання F-16

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на заяви відомого данського кінорежисера Ларса фон Трієра, який засудив надання Україні винищувачів F-16, наголосивши, що “життя росіян теж мають значення”.

– Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець обирає сторону ката. Україна живе не в абстракції, а в жорстокій реальності, в якій росіяни – вбивці, – зауважив він, звертаючись до режисера.

Він нагадав йому, що війна – це не кіно, де актори грають у життя та смерть, а за кожним живим терористом-росіянином стоїть вбитий українець.

Тому порадив Трієру, щоби повернутися в жорстоку реальність, просто уявити, що це в його місто летять російські ракети, це його батька чи матір убили, вивезли до РФ його онука, “а російський мародер зґвалтував його дружину, перед цим спаливши його дім”.

– У такому разі абстракція лицемірного гуманізму набуває зовсім інших рис – реального, а не вигаданого життя, – додав Данілов.

Війна – це не кіно, де актори грають у життя та смерть. За кожним живим терористом-росіянином стоїть вбитий українець. Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець обирає сторону ката. Україна живе не в абстракції, а в жорстокій реальності, в якій росіяни – вбивці.… pic.twitter.com/SYGc4sZ2aA — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 23, 2023

Фото: Апарат РНБО

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