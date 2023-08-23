Данилов ответил на скандальное заявление датского кинорежиссера о предоставлении F-16

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на заявления известного датского кинорежиссера Ларса фон Триера, который осудил предоставление Украине истребителей F-16, подчеркнув, что “жизни россиян тоже имеют значение”.

— Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник выбирает сторону палача. Украина живет не в абстракции, а в жестокой реальности, в которой россияне — убийцы, — отметил он, обращаясь к режиссеру.

Он напомнил ему, что война — это не кино, где актеры играют в жизнь и смерть, а за каждым живым террористом-россиянином стоит убитый украинец.

Поэтому посоветовал Триеру, чтобы вернуться в жестокую реальность, просто представить, что это в его город летят российские ракеты, это его отца или мать убили, вывезли в РФ его внука, “российский мародер изнасиловал его жену, а перед этим сжег его дом”.

— В таком случае абстракция лицемерного гуманизма приобретает совсем другие черты — реальной, а не вымышленной жизни, — добавил Данилов.

Війна — це не кіно, де актори грають у життя та смерть. За кожним живим терористом-росіянином стоїть вбитий українець. Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець обирає сторону ката. Україна живе не в абстракції, а в жорстокій реальності, в якій росіяни — вбивці.… pic.twitter.com/SYGc4sZ2aA — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 23, 2023

Фото: Аппарат СНБО

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