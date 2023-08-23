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Данилов ответил на скандальное заявление датского кинорежиссера о предоставлении F-16

Олексій Данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на заявления известного датского кинорежиссера Ларса фон Триера, который осудил предоставление Украине истребителей F-16, подчеркнув, что “жизни россиян тоже имеют значение”.

— Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник выбирает сторону палача. Украина живет не в абстракции, а в жестокой реальности, в которой россияне — убийцы, — отметил он, обращаясь к режиссеру.

Он напомнил ему, что война — это не кино, где актеры играют в жизнь и смерть, а за каждым живым террористом-россиянином стоит убитый украинец.

Поэтому посоветовал Триеру, чтобы вернуться в жестокую реальность, просто представить, что это в его город летят российские ракеты, это его отца или мать убили, вывезли в РФ его внука, “российский мародер изнасиловал его жену, а перед этим сжег его дом”.

— В таком случае абстракция лицемерного гуманизма приобретает совсем другие черты — реальной, а не вымышленной жизни, — добавил Данилов.

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Фото: Аппарат СНБО

Война в Украине, Истребитель F-16, Истребители для Украины, Дания, Ларс фон Триер, Алексей Данилов, режисер, Російська агресія
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