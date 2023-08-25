США навчатимуть українських пілотів на F-16 – Пентагон

США навчатимуть українців керувати винищувачами F-16, а також обслуговувати їх.

Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону бригадний генерал ВПС США Пет Райдер.

Очікується, що льотна підготовка розпочнеться на базі Національної гвардії Морріс в штаті Аризона після навчання англійської мови українських пілотів у вересні.

– Україна визначить кількість пілотів, яка їй потрібна, і які пройдуть навчання. Це суттєво збільшить потенціал коаліції у підготовці цих пілотів. Це ще одне місце для тренувань, – сказав Райдер.

Раніше про намір США розпочати підготовку українців на F-16 повідомляло видання The New York Times з посиланням на неназваного американського чиновника.

При цьому не уточнюється, чи навчатимуться в США пілоти, які спочатку були призначені для європейських програм підготовки, чи це буде додаткова група.

Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що 70 українських пілотів та технічних спеціалістів, що обслуговуватимуть винищувачі F-16, розпочали навчання у Данії.

За його словами, це лише перша хвиля українських бійців, які будуть навчатися на F-16, згодом будуть друга та третя хвилі.

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