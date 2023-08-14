Норвегія передасть Україні систему для знищення БпЛА

Уряд Норвегії повідомив про передання Україні системи для знищення БпЛА Cortex Typhon C-UAS виробництва Kongsberg Defence & Aerospace.

Вартість системи для боротьби з безпілотниками оцінюється у 740 млн норвезьких крон (понад $71 млн). Її доставлення фінансується через очолюваний Великою Британією Міжнародний фонд для України (IFU), основним донором якого є Норвегія.

– Це значно посилить український потенціал боротьби з безпілотниками та допоможе захистити українське населення та інфраструктуру, — наголосив директор Kongsberg DA Ерік Лі.

Cortex Typhon C-UAS — це нещодавно розроблена система боротьби з дронами, зібрана з компонентів Teledyne Flir, Kongsberg і бронетехніки.

Раніше повідомлялося, що Норвегія передасть Україні пакет військової допомоги, який міститиме зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня російські окупанти завдали повітряного удару по Одесі, випустивши 15 дронів-камікадзе Shahed та 8 крилатих ракет Калібр.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.