Норвегія передасть Україні систему для знищення БпЛА
Уряд Норвегії повідомив про передання Україні системи для знищення БпЛА Cortex Typhon C-UAS виробництва Kongsberg Defence & Aerospace.
Вартість системи для боротьби з безпілотниками оцінюється у 740 млн норвезьких крон (понад $71 млн). Її доставлення фінансується через очолюваний Великою Британією Міжнародний фонд для України (IFU), основним донором якого є Норвегія.
– Це значно посилить український потенціал боротьби з безпілотниками та допоможе захистити українське населення та інфраструктуру, — наголосив директор Kongsberg DA Ерік Лі.
Cortex Typhon C-UAS — це нещодавно розроблена система боротьби з дронами, зібрана з компонентів Teledyne Flir, Kongsberg і бронетехніки.
Раніше повідомлялося, що Норвегія передасть Україні пакет військової допомоги, який міститиме зенітно-ракетні комплекси NASAMS.
Нагадаємо, у ніч на 14 серпня російські окупанти завдали повітряного удару по Одесі, випустивши 15 дронів-камікадзе Shahed та 8 крилатих ракет Калібр.
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