Заробляли на ухилянтах: у Києві, Одесі та на Харківщині затримали військових чиновників

Служба безпеки України затримала ще чотирьох військових чиновників, які допомагали ухилятися від призову до армії та втекти за кордон. Затримання відбулися у Києві, Одесі та Харківській області.

Як поінформували в пресцентрі СБУ, йдеться про посадовців ТЦК (територіальних центрів комплектування та соцпідтримки, колишніх військкоматів) та очільників військових медкомісій.

Вони пропонували військовозобов’язаним за гроші уникнути мобілізації на підставі фейкових документів про непридатність до служби за станом здоров’я.

Свої “послуги” чиновники оцінювали в суму до $10 тис. з однієї особи.

– Сума залежала від строків “вирішення питань” та фінансових можливостей “клієнтів”, – уточнили в СБУ.

• Київ

У столиці СБУ затримала начальника районного військкомату та голову однієї зі столичних військово-лікарських комісій.

За даними слідства, вони продавали фейкові меддовідки з “важкими діагнозами”. Ухилянти використовували їх для уникнення мобілізації та виїзду з України.

• Харківська область

Спецслужба викрила керівника районного військкомату. За версією слідства, він “заробив” понад 11 млн грн на призовниках.

До схеми військовий чиновник залучив трьох працівників місцевої лікарні.

В обмін на хабарі вони діагностували “проблеми зі здоров’ям” у потенційних призовників, і тих знімали з військового обліку.

• Одеса

Як зазначили в СБУ, корупційну схему в місті організував секретар місцевої військово-лікарської комісії.

– Разом зі столичною адвокаткою і двома спільниками вони налагодили масштабний збут фальсифікованих документів про непридатність до військової служби, – йдеться в повідомленні.

Учасники схеми шукали “клієнтів” по всій території України. Їх ставили на облік до одеського ТЦК, щоб згодом “списати” з військової служби.

Секретаря ВЛК та її спільників затримали на гарячому. Їм оголошено про підозру. Вирішується питання щодо запобіжних заходів.

За всіма фактами тривають розслідування. Чиновникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.