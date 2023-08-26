Зарабатывали на уклонистах: в Киеве, Одессе и Харьковской области задержали военных чиновников
Служба безопасности Украины задержала еще четырех военных чиновников, которые помогали уклоняться от призыва в армию и сбежать за границу. Задержания прошли в Киеве, Одессе и Харьковской области.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, речь идет о должностных лицах ТЦК (территориальных центров комплектования и соцподдержки, бывших военкоматов) и руководителях военных медкомиссий.
Они предлагали военнообязанным за деньги избежать мобилизации на основании фейковых документов о непригодности к службе по состоянию здоровья.
Свои “услуги” чиновники оценивали в сумму до $10 тыс. с одного человека.
– Сумма зависела от сроков “решения вопроса” и финансовых возможностей “клиентов”, – уточнили в СБУ.
• Киев
В столице СБУ задержала начальника районного военкомата и главу одной из столичных военно-врачебных комиссий.
По данным следствия, они продавали фейковые медсправки с “тяжелыми диагнозами”. Уклонисты использовали их для избежания мобилизации и выезда из Украины.
• Харьковская область
Спецслужба разоблачила руководителя районного военкомата. По версии следствия, он “заработал” более 11 млн грн на призывниках.
К схеме военный чиновник привлек трех работников местной больницы.
В обмен на взятки они диагностировали “проблемы со здоровьем” у потенциальных призывников, и тех снимали с военного учета.
• Одесса
Как отметили в СБУ, коррупционную схему в городе организовал секретарь местной военно-врачебной комиссии.
– Вместе со столичной адвокатом и двумя сообщниками они наладили масштабный сбыт фальсифицированных документов о непригодности к военной службе, – говорится в сообщении.
Участники схемы искали “клиентов” по всей территории Украины. Их ставили на учет в одесский ТЦК, чтобы впоследствии “списать” с военной службы.
Секретарь ВЛК и ее сообщники задержаны на горячем. Им объявлено о подозрении. Решается вопрос о мерах пресечения.
По всем фактам продолжаются расследования. Чиновникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.