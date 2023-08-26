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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Зарабатывали на уклонистах: в Киеве, Одессе и Харьковской области задержали военных чиновников

СБУ - перевірка ТЦК і ВЛК
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала еще четырех военных чиновников, которые помогали уклоняться от призыва в армию и сбежать за границу. Задержания прошли в Киеве, Одессе и Харьковской области.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, речь идет о должностных лицах ТЦК (территориальных центров комплектования и соцподдержки, бывших военкоматов) и руководителях военных медкомиссий.

Они предлагали военнообязанным за деньги избежать мобилизации на основании фейковых документов о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Свои “услуги” чиновники оценивали в сумму до $10 тыс. с одного человека.

– Сумма зависела от сроков “решения вопроса” и финансовых возможностей “клиентов”, – уточнили в СБУ.

СБУ - перевірка ТЦК і ВЛК
СБУ - перевірка ТЦК і ВЛК
СБУ - перевірка ТЦК і ВЛК
СБУ - перевірка ТЦК і ВЛК
СБУ - перевірка ТЦК і ВЛК
СБУ - перевірка ТЦК і ВЛК
СБУ - перевірка ТЦК і ВЛК
СБУ - перевірка ТЦК і ВЛК

• Киев

В столице СБУ задержала начальника районного военкомата и главу одной из столичных военно-врачебных комиссий.

По данным следствия, они продавали фейковые медсправки с “тяжелыми диагнозами”. Уклонисты использовали их для избежания мобилизации и выезда из Украины.

• Харьковская область

Спецслужба разоблачила руководителя районного военкомата. По версии следствия, он “заработал” более 11 млн грн на призывниках.

К схеме военный чиновник привлек трех работников местной больницы.

В обмен на взятки они диагностировали “проблемы со здоровьем” у потенциальных призывников, и тех снимали с военного учета.

• Одесса

Как отметили в СБУ, коррупционную схему в городе организовал секретарь местной военно-врачебной комиссии.

– Вместе со столичной адвокатом и двумя сообщниками они наладили масштабный сбыт фальсифицированных документов о непригодности к военной службе, – говорится в сообщении.

Участники схемы искали “клиентов” по всей территории Украины. Их ставили на учет в одесский ТЦК, чтобы впоследствии “списать” с военной службы.

Секретарь ВЛК и ее сообщники задержаны на горячем. Им объявлено о подозрении. Решается вопрос о мерах пресечения.

По всем фактам продолжаются расследования. Чиновникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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Источник: СБУ
Київ, Корупция, мобілізація, Одесса, СБУ, хабарі, Харьковская область
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