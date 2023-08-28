У двох районах Запорізької області проведуть обов’язкову евакуацію дітей – Верещук

Найближчим часом у Запорізькій області із Василівського та Пологівського районів буде оголошено обов’язкову евакуацію дітей.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Міністр зазначила, що райони визначають обласні військові адміністрації та ради оборони, ухвалюють необхідні рішення та звертаються до уряду. Лише після цього запускається процес евакуації.

– У нас сьогодні буде засідання евакуаційного штабу, де буде оголошено про обов’язкову евакуацію дітей з двох районів Запорізької області – Василівського та Пологівського. П’ять населених пунктів, 54 дитини ми повинні вивезти, – сказала вона.

За її словами, в Україні налагоджений механізм евакуації громадян, алгоритми дій і комунікація з міжнародними партнерами, волонтерами.

Джерело : Укрінформ

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