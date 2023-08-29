У День пам’яті захисників України Залужний звернувся до українців
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 29 серпня, у День пам’яті захисників України, звернувся до українців із закликом ніколи не забувати воїнів, які у боротьбі за вільне майбутнє віддали найцінніше.
– Сьогодні і повсякчас вшановуємо памʼять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Не забудемо подвигів українських героїв, які у боротьбі за Батьківщину, за вільне майбутнє рідних і близьких віддали найцінніше – свої життя… Схиляємо голови перед хоробрістю та вірністю наших воїнів. Вічна пам’ять і вічна слава усім борцям за волю України! – наголосив він.
День пам’яті захисників України встановлено указом президента Володимира Зеленського в 2019 році в пам’ять про трагічні події 29 серпня 2014 року в Іловайську Донецької області.
Сьогодні дев’ята річниця Іловайської трагедії. Тоді загинули 366 українських бійців, 429 – дістали поранення та 300 – потрапили до полону.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв