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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У День пам’яті захисників України Залужний звернувся до українців

У День пам’яті захисників України Залужний звернувся до українців
Фото: Getty Images

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 29 серпня, у День пам’яті захисників України, звернувся до українців із закликом ніколи не забувати воїнів, які у боротьбі за вільне майбутнє віддали найцінніше.

– Сьогодні і повсякчас вшановуємо памʼять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Не забудемо подвигів українських героїв, які у боротьбі за Батьківщину, за вільне майбутнє рідних і близьких віддали найцінніше – свої життя… Схиляємо голови перед хоробрістю та вірністю наших воїнів. Вічна пам’ять і вічна слава усім борцям за волю України! – наголосив він.

День пам’яті захисників України встановлено указом президента Володимира Зеленського в 2019 році в пам’ять про трагічні події 29 серпня 2014 року в Іловайську Донецької області.

Сьогодні дев’ята річниця Іловайської трагедії. Тоді загинули 366 українських бійців, 429 – дістали поранення та 300 – потрапили до полону.

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Іловайськ

Іловайськ, Іловайський котел, Війна в Україні, Валерій Залужний, ЗСУ, Російська агресія
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