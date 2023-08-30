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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Багато російських військових відмовляються воювати, але РФ знайшла вихід – британська розвідка

Окупаційні війська РФ
Фото: Getty Images

Російські військові все частіше відмовляються брати участь у бойових діях, натомість РФ компенсує це масовим залученням новобранців.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Зазначено, що 25 серпня двоє росіян отримали не менше двох років колонії за відмову повертатися на фронт. Видання Медіазона у липні повідомило, що Росія засуджує близько 100 солдатів на тиждень за відмову брати участь у війні.

– Якщо ця тенденція збережеться, щороку буде винесено близько 5 200 обвинувальних вироків за відмову воювати, – вказують у звіті.

Високий рівень обвинувальних вироків свідчить про низький моральний стан у армії РФ та небажання деяких елементів воювати.

Відмова воювати, ймовірно, відображає нестачу підготовки, мотивації та стресові ситуації, з якими російські війська стикаються на всій лінії фронту.

Водночас у британському відомстві вказують, що хоча деякі військові відмовляються йти у бій і показники виснаження армії високі, Росія, скоріш за все, компенсує втрати, спрямовуючи на фронт масу погано підготовлених солдатів.

– Після часткової мобілізації у вересні 2022 року Росія адаптувала свій підхід до ведення війни, використовуючи величезні маси для наступальних та оборонних операцій, – підсумовують в огляді.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони мають успіх на двох напрямках на південному фронті.

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Війна в Україні, мобілізація, Росія
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