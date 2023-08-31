Море на боці України: РФ довелося завести ракетоносій у пункт базування

Уранці 31 серпня корабельне угруповання РФ у Чорному морі залишається відносно сталим.

Наразі серед суден забезпечення та прикордонних кораблів-катерів ракетоносіїв немає.

Хоча ще вночі ворог виводив малий ракетний корабель, споряджений вісьмома Калібрами.

Надводний ракетоносій пробув у морі всього кілька годин.

– Море на нашому боці – починається шторм, тому корабель був змушений зайти в пункт базування, – зазначила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Водночас, наголошує Гуменюк, рівень небезпеки залишається високим, оскільки ракетоносії в пунктах базування споряджені та готові до застосування.

– На жаль, ворог має таку практику. Тим паче, що для виходу на бойове чергування та курс запуску ракет їм достатньо двох-трьох годин, – нагадує керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 554-ту добу.

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