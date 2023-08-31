Море на стороне Украины: РФ пришлось завести ракетоноситель в пункт базирования

Утром 31 августа корабельная группировка РФ в Черном море остается относительно устойчивой.

В настоящее время среди судов снабжения и пограничных кораблей-катеров ракетоносителей нет.

Хотя еще ночью враг выводил малый ракетный корабль, снаряженный восемью Калибрами.

Надводный ракетоноситель пробыл в море всего несколько часов.

– Море на нашей стороне – начинается шторм, поэтому корабль вынужден был зайти в пункт базирования, – отметила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

В то же время, отмечает Гуменюк, уровень опасности остается высоким, поскольку ракетоносители в пунктах базирования оснащены и готовы к применению.

– К сожалению, у врага такая практика. Тем более что для выхода на боевое дежурство и курс запуска ракет им достаточно двух-трех часов, – напоминает руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 554-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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