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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Воїни ГУР МО України отримали спеціальне авто від проєкту ГеройCar

ГеройCar

Проєкт ГеройCar передав українським розвідникам унікальний автомобіль, обладнаний технічними засобами для отримання оперативної інформації про пересування ворога на найбільш небезпечних для захисників України напрямках.

Автомобіль повністю укомплектований засобами розвідки за стандартами НАТО. Загалом проєкт ГеройCar вже придбав для армії понад 270 авто на більш ніж 100 млн грн.

– Ми вдячні благодійникам за підтримку та допомогу. Кожен такий автомобіль робить свою справу та наближає перемогу, – зазначив представник ГУР МО України Євгеній Єрін.

– Ми дуже пишаємось, що можемо допомогти з технікою Головному управлінню розвідки МО України. Робота ГУР полюбляє тишу, але про її результати говорять дуже голосно і з вдячністю. Для розвідників дуже важливі авто, оснащенні найновітнішими технологіями. Саме такий спецзасіб ми сьогодні передали ГУР МО України.

Благодійний Фонд Руслана Шостака буде і надалі співпрацювати з ГУР та ЗС України. Загалом ми вже закупили для армії 270 авто на більш ніж 100 млн грн. Ми передаємо ті авто, які справді рятують життя і допомагають нищити ворога. Це в більшості повнопривідні потужні автомобілі. В містких кузовах цих пікапів можна розмістити Стінгери, Джавеліни та Стугни, або ж закріпити кулемет, зенітну чи ракетну установку, – розповідає Олександр Пугач, керівник проєкту ГеройCar.

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