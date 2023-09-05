Справа судді Тандира: у Києві проходить підготовче судове засідання

У вівторок, 5 вересня, у Святошинському суді Києва розпочалося підготовче судове засідання у справі судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП, в результаті якої загинув військовослужбовець Нацгвардії Вадим Бондаренко.

Про це повідомляє журналістка програми Факти ICTV Оксана Михайлова.

Нарешті суд розглядатиме справу по суті.

У суді присутня родина нацгвардійця – брат, батько, дружина. Суддя Тандир – присутній особисто.

Захисники Тандира попросили відкласти суд, оскільки, за їхніми словами, вони досі не ознайомилися з обвинувальним актом. Обвинувальний акт прокуратура вручила ще 18 серпня, 21 серпня надіслала документ до суду і зробила все, щоб захисники отримали документ, а ті ухилялися від цієї можливості.

Суддя відмовився відкладати суд, і тоді вони попросили про відвід.

Наразі суддя оголосив перерву. Тепер інший суддя розглядатиме, чи задовольнити клопотання про відвід судді. Це може відбутися сьогодні, або ж в інший день.

Що відомо про ДТП

Близько опівночі 26 травня голова Макарівського районного суду Олексій Тандир за кермом Лексуса скоїв наїзд на 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка на одному з блокпостів у Києві. Від травм нацгвардієць загинув на місці. Слідчі зʼясували, що суддя їхав зі швидкістю 100 км/год.

Одразу після ДТП суддя Тандир, який, як зауважили в прокуратурі, “мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння”, відмовився від перевірки на вміст алкоголю та наркотичних речовин, а в його автомобілі знайшли пляшку від алкоголю.

Увечері 26 травня судді оголосили підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння) та примусово відібрали біологічні зразки.

Увечері наступного дня Вища рада правосуддя підтримала подання прокуратури та надала згоду на тримання під вартою судді Олексія Тандира, дозволивши таким чином стороні обвинувачення просити суд обрати Тандиру запобіжний захід.

За тиждень після ДТП, 2 червня, ВРП тимчасово відсторонила Тандира від здійснення правосуддя, а 18 липня продовжила відсторонення до 26 серпня на час досудового розслідування.

У суді Тандир свою провину визнавав лише частково. Стверджував, що начебто не був напідпитку в момент ДТП та не вживав алкоголю напередодні.

3 серпня у ДБР повідомили, що завершили досудове розслідування щодо судді Олексія Тандира.

18 серпня Печерський районний суд продовжив запобіжний захід Тандиру. Він буде під вартою до 9 вересня. 21 серпня справу Тандира передали до суду.

Фото: Оксана Михайлова

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