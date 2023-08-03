Суддя Тандир був п’яний за кермом: завершено розслідування щодо загибелі нацгвардійця

У ДБР завершили досудове розслідування стосовно судді Олексія Тандира, який спричинив резонансне ДТП на блокпосту в Києві. Тоді загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко.

Про це поінформували в пресслужбах Державного бюро розслідувань та Київської міської прокуратури.

Загалом було проведено 18 експертиз (судово-медичні, технічні, хімічні та інші).

У ДБР зазначили, що суддя Тандир “володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою” розгляду справ у сфері безпеки дорожнього руху, а тому він “спробував спотворити” біологічні зразки, які відбирали для перевірки на вміст алкоголю.

– Під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння. Попри це, висновками судових експертиз підтверджено вміст алкоголю у наданих зразках. Стан сп’яніння підтверджено також висновками інших експертиз, – наголосили в ДБР.

А під час автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз було доведено порушення суддею правил дорожнього руху, перевищення ним швидкості на момент ДТП та недотримання заборон дорожніх знаків.

Суддю Тандира підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Матеріали справи тепер відкрили для ознайомлення адвокатів Тандира.

Що відомо про ДТП

За даними слідства, смертельна ДТП сталася 25 травня о 23:55 на одному з блокпостів Києва.

Суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир за кермом Lexus ES350 збив на смерть 23-річного військовослужбовця Нацгвардії Вадима Бондаренка, який перебував на блокпосту. Нацгвардієць загинув на місці.

Одразу після ДТП суддя відмовлявся проходити перевірку на вміст алкоголю, хоча мав візуальні ознаки сп’яніння. Тому біологічні зразки в нього відбирали примусово.

Наразі суддя Тандир перебуває під вартою без права на заставу. Запобіжний захід йому продовжено до 26 серпня 2023 року.

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