Дело судьи Тандыра: в Киеве проходит подготовительное судебное заседание

Во вторник, 5 сентября, в Святошинском суде Киева началось подготовительное судебное заседание по делу судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, в результате которого погиб военнослужащий Нацгвардии Вадим Бондаренко.

Об этом сообщает журналистка программы Факты ICTV Оксана Михайлова.

Наконец суд будет рассматривать дело по существу.

В суде присутствует семья нацгвардейца — брат, отец, жена. Судья Тандыр — присутствует лично.

Защитники Тандыра попросили отложить суд, поскольку, по их словам, они до сих пор не ознакомились с обвинительным актом. Обвинительный акт прокуратура вручила еще 18 августа, 21 августа направила документ в суд и сделала все, чтобы защитники получили документ, а те уклонялись от этой возможности.

Судья отказался откладывать суд и тогда они попросили об отводе.

Сейчас судья объявил перерыв. Теперь другой судья будет рассматривать, удовлетворить ли ходатайство об отводе судьи. Это может произойти сегодня или в другой день.

Что известно о ДТП

Около полуночи 26 мая глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр за рулем Лексуса совершил наезд на 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на одном из блокпостов в Киеве. Следователи выяснили, что судья ехал со скоростью 100 км/ч. От травм нацгвардеец погиб на месте.

Сразу после ДТП судья Тандыр, который, как отметили в прокуратуре, “имел визуальные клинические признаки опьянения”, отказался от проверки на содержание алкоголя и наркотических веществ.

Кроме того, в Лексусе главы Макаровского районного суда нашли бутылку от алкоголя.

Вечером 26 мая судье объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения) и принудительно отобрали биологические образцы.

Вечером следующего дня Высший совет правосудия поддержал представление прокуратуры и дал согласие на содержание под стражей судьи Алексея Тандыра, разрешив таким образом стороне обвинения просить суд избрать Тандыру меру пресечения.

Через неделю после ДТП, 2 июня, ВСП временно отстранил Тандыра от совершения правосудия, а 18 июля продлил отстранение до 26 августа на время досудебного расследования.

В суде Тандыр свою вину признавал лишь частично. Утверждал, что якобы не был пьян в момент ДТП и не употреблял алкоголь накануне.

3 августа в ГБР сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении судьи Алексея Тандыра.

18 августа Печерский районный суд продлил меру пресечения Тандыру. Он будет под стражей до 9 сентября. 21 августа дело Тандыра передали в суд.

Фото: Оксана Михайлова

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