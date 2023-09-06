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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Буде нове постачання і виробництво нашої зброї – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна отримає нові оборонні поставки та буде виготовляти власну зброю для захисту держави.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 5 вересня.

Він повідомив, що завершує цей день вже у Києві, а до цього мав зустрічі з 13-ма бойовими бригадами на Донбасі та Запоріжжі разом із бойовими бригадними генералами Сирським, Тарнавським, Содолем, а до цього – мав розмови з комбригами та комбатами.

Президент розповів, як мав нагоду нагородити українських військових та продемонстрував, що у своєму кабінеті має вже додаткову дошку для шевронів, оскільки на попередній закінчилось місце.

– Хай кожен гість України, із якими я говорю у кабінеті, бачить, як Україна пишається своїми людьми! Подякував бойовим медикам, нашим лікарям. Дуже важливо, – сказав він.

Володимир Зеленський назвав великою гордістю українських воїнів, які після поранень повертаються на позиції, до своїх побратимів.

– Усі запити від воїнів будуть у вищих генералів, в урядовців, у наших міжнародників. Буде нове постачання. Дуже важливо – буде нове виробництво нашої зброї, окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій. Те, що треба зробити. Зробимо. І завтрашній день. Сьогодні вже підготувалися. Будуть події, важливі для України. Мають бути й рішення, важливі для України, – сказав він.

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