НАБУ та САП скерували до суду справу щодо колишніх топменеджерів ПриватБанку

НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт щодо колишніх топменеджерів ПриватБанку: голови правління, його першого заступника, заступника, а також трьох керівників департаментів банку.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними слідства, колишні топменеджери ПриватБанку у грудні 2016 року, за день до його визнання неплатоспроможним, на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних із Приватом компаній.

– Кошти перерахувались декількома траншами на дві різні компанії: 85,2 млн грн — на рахунок однієї, пов’язаної з учасниками схеми, компанії, ще 136,8 млн грн — на користь іншої. Надалі ці кошти учасники схеми вивели за кордон для легалізації, – йдеться у повідомленні.

У переддень націоналізації банку фігуранти також розтратили понад 8,2 млрд грн шляхом незаконного списання зобов’язань компаній-нерезидентів перед AS Privatbank (Латвія) коштами ПриватБанку, розміщеними на кореспондентських рахунках в AS Privatbank (Латвія).

Крім того, для подальшої неможливості стягнення коштів на користь ПАТ КБ ПриватБанк та прикриття злочину фігуранти організували незаконну й документально не обґрунтовану заміну боржника на підконтрольну та пов’язану з ПАТ КБ ПриватБанк компанію.

Дії фігурантів кваліфіковали так:

ексголови правління ПАТ КБ ПриватБанк – за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1,2 ст. 366 КК України;

колишнього першого заступника голови правління ПриватБанку – за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України;

ексзаступника голови правління ПриватБанку – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

колишнього начальника департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ ПриватБанк та начальника департаменту операційного напрямку АТ КБ ПриватБанк – за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України;

ексначальника департаменту підтримки міжбанківських операцій ПАТ КБ ПриватБанк – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

За цими обвинуваченнями їм загрожує від 8 до 12 років за ґратами, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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