Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Польща почала екстрадувати в Україну громадян, які переправляли нелегалів – ЗМІ
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

НАБУ та САП скерували до суду справу щодо колишніх топменеджерів ПриватБанку

ПриватБанк
Фото: УНІАН

НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт щодо колишніх топменеджерів ПриватБанку: голови правління, його першого заступника, заступника, а також трьох керівників департаментів банку.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними слідства, колишні топменеджери ПриватБанку у грудні 2016 року, за день до його визнання неплатоспроможним, на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних із Приватом компаній.

– Кошти перерахувались декількома траншами на дві різні компанії: 85,2 млн грн — на рахунок однієї, пов’язаної з учасниками схеми, компанії, ще 136,8 млн грн — на користь іншої. Надалі ці кошти учасники схеми вивели за кордон для легалізації, – йдеться у повідомленні.

У переддень націоналізації банку фігуранти також розтратили понад 8,2 млрд грн шляхом незаконного списання зобов’язань компаній-нерезидентів перед AS Privatbank (Латвія) коштами ПриватБанку, розміщеними на кореспондентських рахунках в AS Privatbank (Латвія).

Крім того, для подальшої неможливості стягнення коштів на користь ПАТ КБ ПриватБанк та прикриття злочину фігуранти організували незаконну й документально не обґрунтовану заміну боржника на підконтрольну та пов’язану з ПАТ КБ ПриватБанк компанію.

Дії фігурантів кваліфіковали так:

  • ексголови правління ПАТ КБ ПриватБанк – за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1,2 ст. 366 КК України;
  • колишнього першого заступника голови правління ПриватБанку – за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України;
  • ексзаступника голови правління ПриватБанку – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;
  • колишнього начальника департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ ПриватБанк та начальника департаменту операційного напрямку АТ КБ ПриватБанк – за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України;
  • ексначальника департаменту підтримки міжбанківських операцій ПАТ КБ ПриватБанк – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

За цими обвинуваченнями їм загрожує від 8 до 12 років за ґратами, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Читайте також
Збив нацгвардійця на блокпосту: судді Тандиру продовжили арешт на 60 діб
НАБУ та САП скерували до суду справу щодо колишніх топменеджерів ПриватБанку

ПриватБанк, САП
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Приват24 не працюватиме у ніч на 3 вересня: що відомо
приват24
У справі про заволодіння аеропортом Одеса підозру отримав ексмер міста
НАБУ та САП скерували до суду справу щодо колишніх топменеджерів ПриватБанку
Євро та долар перед вихідними дещо здорожчали: курс валют в Україні на 25 серпня
НАБУ та САП скерували до суду справу щодо колишніх топменеджерів ПриватБанку
Оборудки на понад 62 млн грн: оголошено підозри посадовцю Мінагрополітики та ексчиновнику Мінекономіки
НАБУ та САП скерували до суду справу щодо колишніх топменеджерів ПриватБанку
В Україні цієї ночі не працюватимуть термінали й банкомати Приватбанку: час і причина
ПриватБанк

Завантаження

Ігри
Відео
Масштабні перевірки ВЛК: що буде з ухилянтами

Один із викликів для нового очільника Міноборони – подолання корупції під час мобілізації до лав ЗСУ. Масштабні перевірки територіальних центрів комплектування показали, що корупційні схеми працюють на різних рівнях.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (06.09.2023)
НАБУ та САП скерували до суду справу щодо колишніх топменеджерів ПриватБанку
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (06.09.2023)
НАБУ та САП скерували до суду справу щодо колишніх топменеджерів ПриватБанку
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (06.09.2023)
НАБУ та САП скерували до суду справу щодо колишніх топменеджерів ПриватБанку
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (06.09.2023)
НАБУ та САП скерували до суду справу щодо колишніх топменеджерів ПриватБанку
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь