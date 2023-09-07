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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Може мати 8 Калібрів: РФ вивела у Чорне море ракетоносій

Кораблі РФ
Фото: Getty Images

РФ вивела на бойове чергування у Чорне море надводний ракетоносій, на борту якого може знаходитися вісім крилатих ракет типу Калібр.

Про це у Telegram повідомляють Сили оборони півдня України.

– Знов надвечір в Чорне море на бойове чергування ворог вивів надводний ракетоносій. Фрегат адмірал Ессен може бути споряджений 8 ракетами типу Калібр, – йдеться у повідомленні.

Військові наголошують: рівень ракетної загрози залишається високим, за сигналом повітряної тривоги необхідно переходити в укриття.

До речі, у ГУР Міноборони України повідомляли, що РФ виробляє десятки ракет типу Калібр і трохи меншу кількість ракет типу Іскандер на місяць.

Війна в Україні, Російська агресія, Чорне море
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