Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Може мати 8 Калібрів: РФ вивела у Чорне море ракетоносій
РФ вивела на бойове чергування у Чорне море надводний ракетоносій, на борту якого може знаходитися вісім крилатих ракет типу Калібр.
Про це у Telegram повідомляють Сили оборони півдня України.
– Знов надвечір в Чорне море на бойове чергування ворог вивів надводний ракетоносій. Фрегат адмірал Ессен може бути споряджений 8 ракетами типу Калібр, – йдеться у повідомленні.
Військові наголошують: рівень ракетної загрози залишається високим, за сигналом повітряної тривоги необхідно переходити в укриття.
До речі, у ГУР Міноборони України повідомляли, що РФ виробляє десятки ракет типу Калібр і трохи меншу кількість ракет типу Іскандер на місяць.
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