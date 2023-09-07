Может иметь 8 калибров: РФ вывела в Черное море ракетоноситель
РФ вывела на боевое дежурство в Черное море надводный ракетоноситель, на борту которого может находиться восемь крылатых ракет типа Калибр.
Об этом в Telegram сообщают Силы обороны юга Украины.
— Снова под вечер в Черное море на боевое дежурство враг вывел надводный ракетоноситель. Фрегат “адмирал Эссен” может быть снаряжен 8 ракетами типа Калибр, — говорится в сообщении.
Военные отмечают: уровень ракетной угрозы остается высоким, по сигналу воздушной тревоги необходимо переходить в укрытие.
К слову, в ГУР Минобороны Украины сообщали, что РФ производит десятки ракет типа Калибр и чуть меньшее количество ракет типа Искандер в месяц.
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова