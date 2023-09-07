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Может иметь 8 калибров: РФ вывела в Черное море ракетоноситель

Кораблі РФ
Фото: Getty Images

РФ вывела на боевое дежурство в Черное море надводный ракетоноситель, на борту которого может находиться восемь крылатых ракет типа Калибр.

Об этом в Telegram сообщают Силы обороны юга Украины.

— Снова под вечер в Черное море на боевое дежурство враг вывел надводный ракетоноситель. Фрегат “адмирал Эссен” может быть снаряжен 8 ракетами типа Калибр, — говорится в сообщении.

Военные отмечают: уровень ракетной угрозы остается высоким, по сигналу воздушной тревоги необходимо переходить в укрытие.

К слову, в ГУР Минобороны Украины сообщали, что РФ производит десятки ракет типа Калибр и чуть меньшее количество ракет типа Искандер в месяц.

Война в Украине, Російська агресія, Черное море
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