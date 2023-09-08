Пентагон знову проведе ревізію військової допомоги, наданої Україні

Генеральний інспектор Пентагону планує провести аудит військової бухгалтерії, щоб переконатися, що все було чесно. Адже раніше цього року оборонне відомство США визнало, що фактично виявило $6,2 млрд через “помилки в оцінці” зброї, призначеної для України.

Про це йдеться в листі генінспектора Пентагону.

Йдеться про ревізію так званого PDA (Presidential Drawdown Authority) – президентських повноважень зі скорочення озброєнь, взятих безпосередньо з американських запасів для допомоги Україні.

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– Мета цього аудиту – визначити масштаби і вплив зміни оцінки вартості активів, наданих у березні 2023 року в межах президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA), визначити, чи дотримувалися компоненти Міністерства оборони чинної політики при оновленні вартості предметів, наданих Україні за PDA, й оцінити, чи відповідає чинна політика оцінки вартості PDA федеральним законам і нормативним актам, – йдеться в листі.

Офіс дає департаментам і службам п’ять днів на те, щоб вибрати своїх відповідальних осіб, які будуть відповідати на запитання.

– Ми можемо переглянути мету в процесі аудиту, а також розглянемо пропозиції керівництва щодо додаткових або переглянутих цілей. Ми плануємо провести цей аудит відповідно до загальноприйнятих стандартів урядової перевірки, розроблених Управлінням урядової підзвітності, – додав генеральний інспектор Пентагону.

Аудит відбуватиметься тоді, коли в Конгресі США розгортається політична боротьба за бюджет і за те, чи повинен уряд Штатів та американська зброя продовжувати надходити до України.

За словами речника Міністерства оборони США підполковника Гаррона Гарна, станом на 29 серпня у розпорядженні для України залишалося близько $5,75 млрд, виділених за відновленим президентським рішенням про скорочення озброєнь. Це число було зменшене на $175 млн 6 вересня 2023, коли адміністрація президента США оголосила про новий пакет озброєнь для України.

Агентство Reuters вперше повідомило в травні – Пентагон усвідомив, що неправильно підрахував вартість допомоги в межах президентського розпорядження щодо скорочення запасів озброєнь США, тому що він розраховував так, ніби надавав нові озброєння і платформи, а не вживані, випадково завищивши загальну суму витрат.

Тоді Пентагон заявив, що помилився приблизно на $3 млрд, але незабаром ця цифра підскочила до $6,2 млрд, враховуючи прорахунки в обох фінансових роках – 2022 і 2023.

Джерело: Breaking Defense

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