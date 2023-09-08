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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Пентагон знову проведе ревізію військової допомоги, наданої Україні

Пентагон
Фото: Depositphotos

Генеральний інспектор Пентагону планує провести аудит військової бухгалтерії, щоб переконатися, що все було чесно. Адже раніше цього року оборонне відомство США визнало, що фактично виявило $6,2 млрд через “помилки в оцінці” зброї, призначеної для України.

Про це йдеться в листі генінспектора Пентагону.

Йдеться про ревізію так званого PDA (Presidential Drawdown Authority) – президентських повноважень зі скорочення озброєнь, взятих безпосередньо з американських запасів для допомоги Україні.

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– Мета цього аудиту – визначити масштаби і вплив зміни оцінки вартості активів, наданих у березні 2023 року в межах президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA), визначити, чи дотримувалися компоненти Міністерства оборони чинної політики при оновленні вартості предметів, наданих Україні за PDA, й оцінити, чи відповідає чинна політика оцінки вартості PDA федеральним законам і нормативним актам, – йдеться в листі.

Офіс дає департаментам і службам п’ять днів на те, щоб вибрати своїх відповідальних осіб, які будуть відповідати на запитання.

– Ми можемо переглянути мету в процесі аудиту, а також розглянемо пропозиції керівництва щодо додаткових або переглянутих цілей. Ми плануємо провести цей аудит відповідно до загальноприйнятих стандартів урядової перевірки, розроблених Управлінням урядової підзвітності, – додав генеральний інспектор Пентагону.

Аудит відбуватиметься тоді, коли в Конгресі США розгортається політична боротьба за бюджет і за те, чи повинен уряд Штатів та американська зброя продовжувати надходити до України.

За словами речника Міністерства оборони США підполковника Гаррона Гарна, станом на 29 серпня у розпорядженні для України залишалося близько $5,75 млрд, виділених за відновленим президентським рішенням про скорочення озброєнь. Це число було зменшене на $175 млн 6 вересня 2023, коли адміністрація президента США оголосила про новий пакет озброєнь для України.

Агентство Reuters вперше повідомило в травні – Пентагон усвідомив, що неправильно підрахував вартість допомоги в межах президентського розпорядження щодо скорочення запасів озброєнь США, тому що він розраховував так, ніби надавав нові озброєння і платформи, а не вживані, випадково завищивши загальну суму витрат.

Тоді Пентагон заявив, що помилився приблизно на $3 млрд, але незабаром ця цифра підскочила до $6,2 млрд, враховуючи прорахунки в обох фінансових роках – 2022 і 2023.

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Джерело: Breaking Defense

Війна в Україні, Конгрес, Пентагон, США
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