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Формат гібридного трибуналу не дасть відповіді на питання, як покарати Путіна – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Питання трибуналу над російськими політичними керівниками є єдиним, у якому українському Міністерству закордонних справ не вдалося досягти результату, що був поставлений від самого початку.

Про це сказав очільник МЗС України на форумі Yalta European Strategy (YES), який відбувся 8-9 вересня в Києві.

– Спеціальний трибунал потрібен, щоб створити прецедент для покарання лідерів РФ: президента Путіна, прем’єр-міністра, чиє прізвище я ніяк не можу запам’ятати, та голови МЗС Лаврова. Натомість гібридний трибунал не дає відповіді на питання, як покарати цю трійку, – заявив він.

Глава МЗС додав, що прихильники того, того, аби не створювати спецтрибунал над Росією за агресію, “роблять чітку заяву, що вважають злочини Росії в Україні менш важливим, аніж злочини, зроблені під час війни у Югославії”.

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Дмитро Кулеба також каже, що позиція країн-учасників G7 схиляється до варіанту гібридного трибуналу, який, каже міністр, не задовільнить позицію України..

– Нещодавно президент (Володимир Зеленський, – Ред.) запитав мене, що було створено (для спецтрибуналу, – Ред.), і я вперше на посаді міністра визнав, що не можу запропонувати рішення, – сказав глава МЗС.

Разом із тим Кулеба каже, що залишається прихильником такого спецтрибуналу.

– Якщо закон не відповідає меті досягнення справедливості, то треба міняти законодавство. І тоді справедливість стане можливою, – сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський пояснив, яким бачить трибунал проти Росії.

Джерело: Українська правда
Війна в Україні, Володимир Путін, Гаазький трибунал, Дмитро Кулеба, Російська агресія, Росія
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