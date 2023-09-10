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Можуть служити не на передовій: Лубінець пропонує скасувати термін “обмежено придатний”

Дмитро Лубінець
Фото: УНІАН

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець запропонував РНБО прибрати формулювання “обмежено придатний”. Він зауважив, що громадяни України, які мають проблеми зі здоров’ям, можуть нести службу, але не на передовій.

Про це він сказав під час телемарафону Єдині новини.

– Щодо рішення “обмежено придатний”: ми зафіксували дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки громадянам, які не мають вад, не мають проблем зі здоров’ям, як “непридатні”, а громадянам України, які мають відкриті проблеми зі здоров’ям, є багаторічні діагнози, їм видали ці довідки “обмежено придатний”. Це потребує врегулювання, — говорить омбудсмен.

Лубінець повідомив, що це питання було розглянуто на засіданні РНБО, на якому він запропонував виключити формулювання “обмежено придатний”. На думку омбудсмена, громадянин України має бути або придатним до військової служби, або непридатним.

Зараз дивляться

– Якщо, наприклад, через своє здоров’я він не може виконувати бойові завдання з автоматом у руках безпосередньо на передовій і в нього є, скажімо, проблеми з хребтом, то він може служити в штабі або бути частиною ракетних військ, займатися інформаційними технологіями у військовій сфері, — зазначив Лубінець.

За його словами, він дав рекомендацію на РНБО з метою врегулювання питання про придатність через визначення військових спеціальностей.

На думку Лубінця, цей процес має чітко вказувати громадянам України, що якщо вони придатні, але мають проблеми зі здоров’ям, то вони придатні для служби в певних військах, які, наприклад, не пов’язані з передовою лінією.

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Він також наголосив, що ця процедура має бути максимально прозорою, зрозумілою для громадян і цифровізованою. Крім того, доступ до електронних баз даних повинні мати громадяни, лікарі та інституції, що здійснюють парламентський контроль.

На його думку, це дасть змогу запобігти корупції та забезпечить можливість реального захисту прав громадян у разі їх порушення.

Крім того, Лубінець повідомив, що наразі вже здійснено перевірку 75% військово-лікарських комісій, а 25%, що залишилися, планується перевірити до кінця вересня.

Війна в Україні, Розвідка
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