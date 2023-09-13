Оприлюднено супутникові знімки наслідків атаки ЗСУ на субмарину і корабель РФ у Севастополі
Наслідки української атаки на Севастопольський морський завод зафіксували на супутникових знімках.
Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.
На знімках із сервісу Planet.com помітна різниця між бухтою 12 та 13 вересня.
Нагадаємо, вночі 13 вересня на Севастопольському морському заводі у тимчасово окупованому Криму після низки вибухів спалахнула масштабна пожежа.
Згодом Міноборони РФ підтвердило пошкодження двох своїх кораблів.
Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що вибухами були пошкоджені підводний човен Ростов-на-дону (проект 636) і знищено великий десантний корабель Минск (проект 775), які перебували в сухому доці судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе.
Телемережа Sky News повідомила, що російські судна були уражені за допомогою британських крилатих ракет Storm Shadow.
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