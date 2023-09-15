Як зустрів 24 лютого та чому спочатку на Заході не вірили в Україну – інтерв’ю з Борисом Джонсоном

Результат російсько-української війни стане визначальним моментом для початку XXI століття, оскільки це війна за демократію та ідеї свободи.

З такою думкою виступив колишній прем’єр-міністр Великої Британії та великий друг України Борис Джонсон, який неодноразово приїжджав до України з візитом уже після повномасштабного вторгнення Росії.

В інтерв’ю спецкореспондентці Фактів ICTV Наталії Луценко Джонсон розповів у деталях, як зустрів 24 лютого 2022 року і як важко було переконати західних союзників у підтримці України.

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– Чи пам’ятаєте ви, як для вас почалося 24 лютого?

– Так, це почалося дуже рано вранці, тому що мені подзвонив мій радник з національної безпеки, а потім дуже скоро після цього я поговорив з Володимиром Зеленським, президентом. Він і розповів мені, що відбувається, і це був повний кошмар. Ми очікували цього, ми ніби знали, що це станеться. Ми чули, що було віддано наказ про просування військ, про просування російських передових ліній, але все одно це було жахливо, коли я почув новини від Володимира Зеленського, і я був дуже злий, але ми сказали, що зробимо все можливе, щоб підтримати.

– Тобто ви ніколи не думали, що Путін блефує, нападаючи на Україну?

– Я прийшов до Володимира (Зеленського, – Ред.) незадовго до того, як… Так, я пам’ятаю той день, я там був. Так, і я весь час говорив йому: “що ти думаєш?”, “чи збирається він (Путін напасти, – Ред.)?”… Мені здається, що він (Володимир Зеленський, – Ред.) був у скрутному становищі, тому що було дуже важливо не створити в усіх в Україні враження, що наближається війна, що вони (росіяни, – Ред.) збираються вторгнутися. Я думаю, це викликало б занепокоєння, могло б викликати економічні наслідки, могла б бути паніка. Хоча мені здається, що люди знали те, що знали ми, а саме, що все виглядає дуже погано.

Тому ми сподівалися, що цього не станеться, але розвіддані, які ми мали в своєму розпорядженні, були дуже, дуже і дуже поганими. Усе виглядало так, що Путін уже прийняв рішення.

– З вашого погляду, чому Україна така важлива для Великої Британії, для вашого народу?

– Україна має величезне значення, і те, що станеться, стане визначальним моментом початку XXI століття, тому що це битва за свободу невинних людей, які не зробили нічого поганого. Але це також битва за демократію, за ідеї свободи, і якщо Путін переможе, це буде велика перемога автократів, антидемократів, людей, які не дбають про права людини, людей, які стріляють у журналістів. Буде погано, дуже погано, якщо переможе Путін. Але коли переможе Україна, це стане сигналом для всього світу, що демократії підтримують одна одну, і що ми на Заході – Велика Британія, США – нам не байдуже, і ми надамо фінансову та військову підтримку.

– А чи важко вам було переконати інших західних лідерів допомогти Україні?

– Я думаю, що для деяких моїх друзів (ідеться про інших західних лідерів, – Ред.) це були психологічні труднощі, оскільки вони не очікували, що це справді станеться. І багато хто не вірив, що Путін збирається це зробити до самого кінця, до 24 лютого.

Як на мене, був певний скептицизм. Деякі сумніви в інших європейських столицях, але щойно вони зрозуміли, що відбувається, вони почали реагували все краще і краще. Якщо ви подивитеся, що ми з французами дуже підтримуємо Україну, Німеччина направила в Україну танки. Ви не могли собі цього уявити кілька років тому, тож усе дійсно змінилося.

– На початку російського вторгнення багато країн не вірили, що в нас усе вийде, особливо в перші кілька місяців, і ви теж про це говорили. Чому ви тоді не вірили в Україну?

– Ну, я був в Україні кілька разів, кілька разів, і мені здавалося, що Путін буде божевільним, якщо наважиться на таке. Тому що я говорив із людьми в Києві, з ветеранами конфлікту на Донбасі, і я розумів, що Україна буде боротися, це погана ідея для Путіна. Я думаю, що наша розвідка… що у людей є свого роду забобон щодо Путіна: вони думають, що він жорсткіший, ніж він є насправді. Мені здається, що світу варто було б забути про це зараз. Людям не потрібно боятися цього хлопця, українці його не бояться, і вони мають рацію.