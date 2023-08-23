Британська організація візьме участь у розмінуванні об’єктів енергетики в Україні

Британська неурядова організація The Mines Advisory Group (MAG) візьме участь у розмінуванні енергетичних об’єктів та прилеглих територій в Україні. Після цього там буде можливо провести ремонтні роботи.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Відновити постачання електрики повністю наразі важко через тотальну замінованість, особливо на деокупованих територіях. Низка енергокомпаній навчають фахівців і закуповують обладнання, щоб пришвидшити процес.

Відповідний меморандум про співпрацю для розмінування енергетичних об’єктів у присутності очільника Міненергетики Германа Галущенка, державного секретаря з енергетичної безпеки та Net Zero Великої Британії Гранта Шаппса підписали заступник міністра енергетики Ярослав Демченков і директор Філії MAG Джон Канліфф.

– Путін жорстоко атакував енергетичні об’єкти, проте українці продовжують демонструвати неймовірну стійкість та винахідливість, відновлюючи важливу інфраструктуру. Велика частина ремонтних робіт стане можливою лише після розмінування, – зазначив Шаппс.

Меморандум передбачає співпрацю для створення умов безпечної відбудови української критичної енергетичної інфраструктури шляхом очищення споруд енергетичних об’єктів, майданчиків, прилеглих територій від вибухонебезпечних предметів, які становлять загрозу для життя і здоров’я людей.

Водночас передбачається надання MAG технічної допомоги та консультативної підтримки для успішного проведення заходів з інформування про мінну небезпеку, обстеження та розмінування територій, сприяння створенню безпечного середовища для соціально-економічного розвитку регіонів, які постраждали внаслідок бойових дій.

Джерело : Міненергетики

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