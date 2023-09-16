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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Захід розглядає всі запити України щодо постачання зброї – Блінкен

Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Західні партнери розглядають усі запити України про військову допомогу, зокрема й щодо далекобійного озброєння.

Про це на пресконференції заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

– Ми постійно переглядаємо, яка додаткова підтримка може бути корисною й ефективною для України на цей момент, – сказав Блінкен, відповідаючи на запитання про можливе постачання в Україну ракет більшої дальності.

За словами держсекретаря США, при ухваленні рішень також враховується те, наскільки та чи інша зброя може посприяти розбудові української армії у майбутньому.

Зараз дивляться

Блінкен наголосив, що потрібно не лише посилити українців критично важливими системами озброєнь, а й забезпечити навчання задля ефективного застосування й обслуговування цих складних систем.

– Можу просто сказати, що будь-яка система, яка обговорюється, зокрема у ЗМІ, вочевидь, перебуває на активному розгляді, – резюмував Блінкен.

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Захід розглядає всі запити України щодо постачання зброї – Блінкен

Війна в Україні, Ентоні Блінкен, Російська агресія, США
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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