Понад 25 тис. заявок. Скільки у рамках проєкту Хочу жити окупантів здалося у полон за рік

За рік функціонування проєкту Хочу жити на гарячу лінію надійшло 25 тис. заявок на здачу в полон. Ця цифра конвертувалася у 216 російських окупантів.

Про це повідомляє в Telegram проєкт Хочу жити.

– За цей рік ми отримали понад 25 тис. заявок на здачу в полон. Це конвертувалося в здачу в полон 216 осіб. При цьому було проведено 21 операцію з виведення через лінію фронту групи (більше двох осіб) тих, хто здається. Також є успішні випадки переходу військовослужбовців ЗС РФ на бік України з технікою, – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ще 1 072 людини перебувають “у режимі очікування” – на контакті з проєктом, чекаючи переведення через лінію фронту.

Загалом сайт проєкту відвідали понад 48 млн осіб із РФ і тимчасово окупованих територій України.

Крім того, за рік 256 доменів сайту проєкту були заблоковані Роскомнаглядом.

– Звісно, на цьому ніхто зупинятися не збирається. Після успішного проведення операції Синиця, кількість звернень росіян продовжує зростати. Усіма каналами до нас щодня надходять десятки заявок від діючих військовослужбовців армії РФ і не тільки, – інформує проєкт.

Довідка. Проєкт Хочу жити – єдина реальна можливість для військовослужбовця окупаційних військ повернутися додому живим.

Україна гарантує:

дотримання стандартів Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими;

утримання під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста;

триразове харчування;

медичне обслуговування;

регулярний зв’язок із рідними;

право на політичний притулок в Україні та деяких країнах ЄС після завершення бойових дій.

Усіх, хто добровільно здався, оформляють як таких, що потрапили в полон у бою. Це зберігає їм усі виплати та пільги, що надаються для російських військовослужбовців, і захищає від можливого переслідування.

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