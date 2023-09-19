Це має відбуватися швидше: президент ПАР після зустрічі із Зеленським про повернення дітей та полонених

У Нью-Йорку на полях 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

В Офісі президента повідомили, що лідери обговорили актуальні питання взаємодії між Україною та ПАР.

Зокрема Зеленський наголосив на важливості участі Південно-Африканської Республіки в робочих групах щодо української формули миру. Президенти приділили увагу підготовці до наступної зустрічі на рівні радників з реалізації її пунктів.

Зараз дивляться

– Ми надзвичайно вдячні за початок реальної роботи платформи нашої Формули миру. Посольство вашої країни в Україні й особисто пан посол беруть участь у зустрічах щодо цього питання, – сказав президент України.

Сторони обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів країн.

Було відзначено необхідність відновлення “зернового коридору” у Чорному морі для забезпечення світової продовольчої безпеки, а також створення зернових хабів у Африці.

– Ми не чекаємо, ми продовжуємо дію Чорноморської зернової ініціативи, пробуємо альтернативні маршрути. Кілька суден із зерном уже успішно пройшли цими маршрутами, попри непросту ситуацію, – наголосив Зеленський

Глава нашої держави і Сиріл Рамафоса також обговорили ситуацію на полі бою в Україні.

Зеленський окремо відзначив важливість пришвидшення процесів повернення на батьківщину українських дітей, незаконно депортованих до РФ, а також обміну утримуваними людьми.

У свою чергу Рамафос після зустрічі із Зеленським заявив, що необхідно, щоб діти, які були вивезені з України, повернулися назад. Також він зазначив, що повинен бути проведений обмін військовополоненими.

– Я зустрічався з президентом Зеленським, який сказав, що дітей повертають, а військовополонених обмінюють. І тоді ми сказали, що все це повинно відбуватися швидше, як міжнародна спільнота, ми повинні робити все для конструктивного діалогу й утримуватися від будь-яких дій, які розпалюють конфлікт, – сказав він.

Нагадаємо, що 16 червня Сиріл Рамафоса в рамках африканської миротворчої місії відвідав Україну та зустрівся із Зеленським.

Джерело : Офіс президента

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.