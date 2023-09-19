Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Розтрощені авто та багато “швидких”: на виїзді з Києва сталася масштабна ДТП
Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
Під час виконання бойового завдання загинув боксер Андрій Огородник
ТЦК матимуть мобільні військовозобов’язаних: у Раді зареєстровано закон про е-реєстр
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Це має відбуватися швидше: президент ПАР після зустрічі із Зеленським про повернення дітей та полонених

Це має відбуватися швидше: президент ПАР після зустрічі із Зеленським про повернення дітей та полонених
Фото: Офіс президента

У Нью-Йорку на полях 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

В Офісі президента повідомили, що лідери обговорили актуальні питання взаємодії між Україною та ПАР.

Зокрема Зеленський наголосив на важливості участі Південно-Африканської Республіки в робочих групах щодо української формули миру. Президенти приділили увагу підготовці до наступної зустрічі на рівні радників з реалізації її пунктів.

Зараз дивляться

– Ми надзвичайно вдячні за початок реальної роботи платформи нашої Формули миру. Посольство вашої країни в Україні й особисто пан посол беруть участь у зустрічах щодо цього питання, – сказав президент України.

Сторони обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів країн.

Було відзначено необхідність відновлення “зернового коридору” у Чорному морі для забезпечення світової продовольчої безпеки, а також створення зернових хабів у Африці.

– Ми не чекаємо, ми продовжуємо дію Чорноморської зернової ініціативи, пробуємо альтернативні маршрути. Кілька суден із зерном уже успішно пройшли цими маршрутами, попри непросту ситуацію, – наголосив Зеленський

Глава нашої держави і Сиріл Рамафоса також обговорили ситуацію на полі бою в Україні.

Зеленський окремо відзначив важливість пришвидшення процесів повернення на батьківщину українських дітей, незаконно депортованих до РФ, а також обміну утримуваними людьми.

У свою чергу Рамафос після зустрічі із Зеленським заявив, що необхідно, щоб діти, які були вивезені з України, повернулися назад. Також він зазначив, що повинен бути проведений обмін військовополоненими.

– Я зустрічався з президентом Зеленським, який сказав, що дітей повертають, а військовополонених обмінюють. І тоді ми сказали, що все це повинно відбуватися швидше, як міжнародна спільнота, ми повинні робити все для конструктивного діалогу й утримуватися від будь-яких дій, які розпалюють конфлікт, – сказав він.

Нагадаємо, що 16 червня Сиріл Рамафоса в рамках африканської миротворчої місії відвідав Україну та зустрівся із Зеленським.

Джерело: Офіс президента
Африка, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Генасамблея ООН, Нью-Йорк, США, Формула миру
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росія майже поглинула Білорусь, загрожує Казахстану та країнам Балтії – Зеленський
Це має відбуватися швидше: президент ПАР після зустрічі із Зеленським про повернення дітей та полонених
Запитайте Пригожина, чи варто довіряти Путіну: Зеленський на ГА ООН нагадав, чого вартують обіцянки Кремля
Це має відбуватися швидше: президент ПАР після зустрічі із Зеленським про повернення дітей та полонених
Використовує як зброю: Зеленський про цілі Кремля у блокуванні зернового коридору
Володимир Зеленський
Російські терористи не мають права володіти ядерною зброєю – Зеленський
Це має відбуватися швидше: президент ПАР після зустрічі із Зеленським про повернення дітей та полонених
Зернові хаби та безпекова співпраця: Зеленський зустрівся з президентом Кенії
Це має відбуватися швидше: президент ПАР після зустрічі із Зеленським про повернення дітей та полонених

Завантаження

Ігри
Відео
Розпад РФ гарантовано: аналітики назвали головні сценарії розвитку подій

Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.

Поліна Спасенко
Кліщіївки вже немає, а Часів Яр методично знищують: репортаж з передової
Це має відбуватися швидше: президент ПАР після зустрічі із Зеленським про повернення дітей та полонених
Постійні тортури та погрози: історія британця, що пережив російський полон
Це має відбуватися швидше: президент ПАР після зустрічі із Зеленським про повернення дітей та полонених
Бензину немає, дизелю – теж: яка ситуація з пальним у Росії
Це має відбуватися швидше: президент ПАР після зустрічі із Зеленським про повернення дітей та полонених
Приліт у Харкові 18.09.2023 | Зеленські у США | Новини Факти ICTV за 19.09.2023
Це має відбуватися швидше: президент ПАР після зустрічі із Зеленським про повернення дітей та полонених
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь