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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Обговорюватимуть мирний план: президент ПАР Сиріл Рамафоса прибув в Україну

Сиріл Рамафоса
Фото: Getty Images

Президент ПАР Матамела Сиріл Рамафоса 16 червня прибув в Україну у складі африканської миротворчої місії.

Про це у Twitter повідомляє пресслужба Південноафриканського президентства.

Очікується, що Рамафоса зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, а потім вирушить до Санкт-Петербурга для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Рамафоса прибув потягом на залізничний вокзал Немішаєве, де його зустріли спеціальний посланник України з питань Африки та Близького Сходу посол Максим Субх і посол ПАР в Україні Андре Гроеневальд.

Повідомляється, що Сиріл Рамафоса також прибув до Бучі – в одне з міст, де міжнародні слідчі збирають докази воєнних злочинів російських військових.

Поряд із президентом Сенегалу Макі Саллом, Рамафоса очолює миротворчу делегацію, до якої входять лідери Замбії, Коморських островів і прем’єр-міністр Єгипту.

Очікується, що президент ПАР презентує мирний план. У рамковому документі, який не оприлюднювали, зазначається, що метою місії є просування важливості миру та заохочення сторін до переговорного процесу під керівництвом дипломатії.

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У документі перераховано низку заходів, які можуть бути запропоновані в рамках першого етапу взаємодії африканських лідерів з Україною та Росією. Ці заходи можуть включати виведення російських військ і тактичної ядерної зброї з Білорусі, послаблення санкцій та призупинення виконання ордера на арешт Володимира Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що президент ПАР Сиріл Рамафоса передав йому цей документ.

За цим може піти угода про припинення бойових дій, яка має супроводжуватися переговорами між Росією і Заходом, йдеться в документі.

Але президент України Володимир Зеленський стверджує, що саме план України, який передбачає виведення російських військ і повернення Україні всіх територій у кордонах 1991 року, має стати основою для завершення війни.

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Єнс Столтенберг

Джерело: Reuters
Африка, Володимир Зеленський, Володимир Путін
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