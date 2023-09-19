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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Зернові хаби та безпекова співпраця: Зеленський зустрівся з президентом Кенії

Зернові хаби та безпекова співпраця: Зеленський зустрівся з президентом Кенії
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський запросив свого колегу з Кенії Вільяма Руто відвідати Україну у зручний час.

Про це повідомляє Офіс президента за результатами зустрічі двох лідерів на полях 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Володимир Зеленський подякував Кенії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

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– Дякую за підтримку наших людей і нашої країни. Хочу запросити вас і вашу команду відвідати Україну у зручний час. У нас є багато тем для обговорення. Для нас важлива підтримка в такий складний час війни, щоб бути сильними і чути ваші голоси підтримки, – сказав президент.

Лідери держав також обговорили підготовку до наступної зустрічі з реалізації Української формули миру на рівні радників. Також ішлося про підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів держав.

Володимир Зеленський і Вільям Руто обговорили конкретні кроки зі створення зернових хабів у Кенії та важливість стабільного забезпечення регіону українською сільськогосподарською продукцією.

Глава української держави поінформував президента Кенії про функціонування альтернативного маршруту експорту українського зерна Чорним морем, а також про роботу над створенням інших експортних шляхів.

Зеленський і Руто обговорили питання безпекової співпраці між Україною та Кенією, додали в Офісі президента.

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, у Нью-Йорку відбуваються дебати в межах 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Президент Володимир Зеленський уже встиг закликати до виключення Росії з Ради безпеки ООН, назвавши присутність у такому міжнародному органі країни-агресорки “соромом”.

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Джерело: Офіс президента
Володимир Зеленський, Кенія, Нью-Йорк, ООН, США, Україна
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