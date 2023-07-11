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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ексголові Верховного суду Князєву продовжено арешт на два місяці

Всеволод Князєв
Фото: УНІАН

Вищий антикорупційний суд на засіданні 11 липня продовжив тримання під вартою колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву, якого затримали на хабарі у $2,7 млн, ще на 60 діб.

Він перебуватиме у столичному СІЗО до 8 вересня включно з можливістю внесення застави у розмірі 75 млн грн.

Таким чином ВАКС задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро.

Засідання транслювалося на офіційному YouTube-каналі Вищого антикорупційного суду.

31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила для Всеволода Князєва заставу зі 107 млн грн до 75 млн грн, проте відмовилися змінити запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт.

16 травня судді Верховного суду України висловили недовіру та достроково припинили повноваження його голови Всеволода Князєва, який разом з адвокатом підозрюється в одержанні $2,7 млн хабаря.

Епізод із так званою винагородою для голови ВС пов’язаний з ухваленням судом рішення в інтересах власника групи Фінанси і кредит Костянтина Жеваго.

18 травня Вища рада правосуддя надала дозвіл на взяття під варту Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря.

Антикорупційний суд, Верховний суд, Всеволод Князєв, Корупція, Хабарництво
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