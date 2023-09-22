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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Буде, як із F-16: Зеленський про отримання далекобійних ракет від союзників

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна прагне отримати далекобійну зброю, зокрема ракети ATACMS. Робота з цього питання триває, і її результати будуть помітні через деякий час.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з українськими журналістами у Вашингтоні.

– Ми над цим питанням дуже довго й потужно працюємо. І буде так само, як із F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент – ми всі це побачимо, – наголосив глава держави, коментуючи перспективи отримання ATACMS.

Він додав, що йдеться про посилення далекобійних спроможностей нашої країни.

Зараз дивляться

Зеленський розповів, що під час візиту до Вашингтона провів низку важливих зустрічей, зокрема відверті розмови з американськими конгресменами. За словами президента, “вони отримали всі відповіді”.

Під час зустрічі з конгресменами обговорювалися нагальна допомога для України та “певні плани”.

– Це відзначили і в Білому домі, що ми спілкувалися з конгресменами. До мене звертався і Пентагон із цим. Мій голос чують, і саме такі прямі розмови треба проводити, – пояснив Зеленський.

Як відомо, 21 вересня, у день візиту президента України до Вашингтона, США оголосили про новий пакет військової допомоги на $325 млн. Однак далекобійні ракети ATACMS до нього не увійшли.

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван пояснив, що офіційний Вашингтон поки що не буде постачати Україні ATACMS, але це питання не знято з обговорення.

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Буде, як із F-16: Зеленський про отримання далекобійних ракет від союзників

Джерело: Офіс президента
ATACMS, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Зброя для України, Ракета, США
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