Буде, як із F-16: Зеленський про отримання далекобійних ракет від союзників

Україна прагне отримати далекобійну зброю, зокрема ракети ATACMS. Робота з цього питання триває, і її результати будуть помітні через деякий час.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з українськими журналістами у Вашингтоні.

– Ми над цим питанням дуже довго й потужно працюємо. І буде так само, як із F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент – ми всі це побачимо, – наголосив глава держави, коментуючи перспективи отримання ATACMS.

Він додав, що йдеться про посилення далекобійних спроможностей нашої країни.

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Зеленський розповів, що під час візиту до Вашингтона провів низку важливих зустрічей, зокрема відверті розмови з американськими конгресменами. За словами президента, “вони отримали всі відповіді”.

Під час зустрічі з конгресменами обговорювалися нагальна допомога для України та “певні плани”.

– Це відзначили і в Білому домі, що ми спілкувалися з конгресменами. До мене звертався і Пентагон із цим. Мій голос чують, і саме такі прямі розмови треба проводити, – пояснив Зеленський.

Як відомо, 21 вересня, у день візиту президента України до Вашингтона, США оголосили про новий пакет військової допомоги на $325 млн. Однак далекобійні ракети ATACMS до нього не увійшли.

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван пояснив, що офіційний Вашингтон поки що не буде постачати Україні ATACMS, але це питання не знято з обговорення.

Джерело : Офіс президента

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